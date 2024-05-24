GitGuardian Non-Human Identity security
GitGuardian Non-Human Identity security Description
GitGuardian is a Non-Human Identity security platform that provides solutions for detecting and managing secrets across code repositories, productivity tools, and development environments. The platform offers secrets detection capabilities for both internal repositories and public GitHub monitoring to identify exposed credentials and sensitive data. The product includes NHI (Non-Human Identity) governance features to provide observability and control over machine identities. GitGuardian offers a command-line interface (ggshield) for developers to integrate secrets scanning into their workflows. The platform supports remediation workflows to address detected secrets and aims to prevent credential leaks before they occur. GitGuardian provides API access for programmatic integration and maintains documentation for developers. The platform is SOC2 compliant and available through the AWS marketplace as an AWS Partner solution. The company publishes research including the State of Secrets Sprawl report and maintains a learning center with security resources. The platform positions itself as an alternative to GitHub Advanced Security, GitLab Secret Detection, and TruffleHog v3, offering comparison resources for evaluation. GitGuardian includes features for security champions programs and provides a GitHub security audit capability.
