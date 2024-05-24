Device Authority KeyScaler Central
Device Authority KeyScaler Central
Device Authority KeyScaler Central Description
KeyScaler Central is a device security management platform that serves as the core component of the KeyScaler security platform. The product focuses on automating the device security lifecycle for IoT and connected devices. The platform provides zero-touch device provisioning capabilities, enabling automated onboarding of devices without manual intervention. It manages device identity throughout the entire lifecycle, from initial provisioning through decommissioning. KeyScaler Central enforces security policies across deployed devices and provides integration capabilities with enterprise applications. The platform includes intelligence features for monitoring and managing the overall security posture of device deployments. The product is designed to support Zero Trust architecture implementation for IoT environments, addressing the security requirements of connected devices across various industries including automotive and industrial sectors. It handles cryptographic key management and provides visibility into device security status through unified policy enforcement. KeyScaler Central operates as a centralized management system that coordinates device authentication, authorization, and security policy distribution across device fleets.
