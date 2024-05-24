C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM)
Unified platform consolidating EASM, CSPM, SSPM, and supply chain security
C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM)
Unified platform consolidating EASM, CSPM, SSPM, and supply chain security
C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM) Description
C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM) is a cloud-native platform that consolidates multiple security posture management capabilities into a single solution. The platform integrates external attack surface management, open source intelligence, automated penetration testing, cloud posture management, SaaS posture management, and supply chain security management. The platform provides visibility across an organization's security landscape, including Internet-facing assets, cloud environments, and SaaS applications. It identifies cloud misconfigurations, software vulnerabilities, and shadow IT through its external attack surface management component. The open source intelligence capability monitors for threats such as phishing domains, leaked credentials, malicious mobile apps, and dark web activity. The automated penetration testing component simulates real-world attacks to assess vulnerabilities. Cloud Security Posture Management provides internal visibility into cloud environments to complement external views. SaaS Security Posture Management focuses on securing SaaS applications, with specific emphasis on Microsoft 365 environments. Supply chain security management monitors third-party security risks and data protection in partner environments. The platform includes continuous monitoring for unused and underutilized resources to optimize operational efficiency. It automatically maps security controls to regulatory standards for compliance support. The system cross-checks components to provide interconnected security analysis and remediation capabilities.
C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM) FAQ
Common questions about C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.
C2SEC Extended Security Posture Management (XSPM) is Unified platform consolidating EASM, CSPM, SSPM, and supply chain security developed by C2SEC. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with Supply Chain Security.