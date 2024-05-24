BARR Advisory & Compliance
BARR Advisory & Compliance Description
BARR Advisory & Compliance provides governance, risk, and compliance consulting services for organizations navigating security frameworks and regulatory requirements. The service offers virtual Chief Information Security Officer (vCISO) support on a fixed-price basis, delivering strategic security leadership, risk management guidance, and compliance program development. The offering includes go-to-market security guidance for SaaS and cloud service providers entering regulated markets, helping align platforms with frameworks such as FedRAMP, CMMC, and ISO 27001. Remediation services assist organizations in implementing controls, developing policies and procedures, and preparing for audits across multiple compliance frameworks. Internal audit services test internal controls against frameworks including SOC 2, NIST, ISO 27001, ISO 27701, and CIS Top 18. The service provides gap assessments, audit preparation support, and continuous program management. Compliance officer support is available for organizations working with federal agencies and enterprise customers in the public sector. Services are structured on subscription-based pricing models with fixed costs, including a free gap assessment with each subscription level. The consulting approach covers the full compliance lifecycle from initial readiness assessments through continuous monitoring and program maturity.
