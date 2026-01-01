Alibaba Cloud AI Coding Assistant Lingma
Alibaba Cloud AI Coding Assistant Lingma Description
Alibaba Cloud AI Coding Assistant Lingma is an AI-powered development tool designed to assist software developers with code generation and development tasks. The tool uses AI models to provide code completion, natural language to code generation (NES), and AI chat capabilities. The platform offers two primary interaction modes: Ask mode for instant technical solutions and Agent mode for autonomous task breakdown and multi-file editing. The code completion feature uses codebase awareness to retrieve context from current and cross-file sources for inference. Lingma includes personalization capabilities through MCP server integration and automatic memory generation. Users can configure rules to align the tool with their workflows and preferences. The platform supports multiple editions including Free, Enterprise Standard, and Enterprise Dedicated versions. Enterprise editions provide customizable extensions to integrate organizational knowledge bases and coding conventions. The tool includes features for commit message generation, troubleshooting, code problem solving, and unit test generation. Security features include data encryption, secure network protocols, and compliance strategies. The platform reports that Alibaba Cloud achieved 34% AI-generated code with 21% R&D efficiency improvement using the enterprise dedicated edition.
