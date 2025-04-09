Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. Sprinto AI GRC is a commercial compliance management tool by Sprinto. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
Startups and SMBs drowning in compliance checkbox work should pick Sprinto AI GRC for its automated evidence collection; it cuts the manual audit prep that typically consumes half your security team's time. The platform covers 200+ standards and monitors vendor risk in real time, which matters more for smaller teams without dedicated compliance staff. Skip this if you need deep technical controls automation or if your organization runs highly customized frameworks; Sprinto's strength is in getting you audit-ready fast, not in replacing your security operations.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
AI-native GRC platform for compliance, audit, vendor risk, and risk management
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs Sprinto AI GRC for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
Sprinto AI GRC: AI-native GRC platform for compliance, audit, vendor risk, and risk management. built by Sprinto. Core capabilities include Continuous compliance monitoring, Automated evidence collection, Audit management and reporting..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. Sprinto AI GRC differentiates with Continuous compliance monitoring, Automated evidence collection, Audit management and reporting.
Acuity Risk Management STREAM® is developed by Acuity Risk Management. Sprinto AI GRC is developed by Sprinto. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Acuity Risk Management STREAM® and Sprinto AI GRC serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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