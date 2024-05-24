Jumio Cross-Transaction Risk
Fraud detection via cross-customer identity verification data analysis
Jumio Cross-Transaction Risk Description
Jumio Cross-Transaction Risk is an identity verification fraud detection capability that analyzes identity data across multiple businesses to identify fraudulent activities. The product connects identity verification data from different customers to provide a cross-customer view of user risk profiles. The system performs real-time fraud detection by identifying repeat fraud attempts and synthetic identities across the Jumio customer network. It analyzes user identity history and provides enriched insights to help organizations make verification decisions. The product includes automated risk assessment functionality that flags medium to high-risk users, reducing the need for manual review processes. It aims to detect fraud patterns before they result in financial or reputational damage. Cross-Transaction Risk operates by connecting identity verification data points across multiple organizations in the Jumio network. When a user attempts identity verification, the system checks for previous verification attempts, identity reuse patterns, and suspicious identity characteristics that may indicate fraud. The product is designed to support fraud detection, account consolidation, and user onboarding use cases. It provides risk signals based on historical identity verification data to help organizations assess the legitimacy of new users during the onboarding process.
