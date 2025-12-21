Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is a commercial data security posture management tool by Cyera. Lepide Data Security Platform is a commercial data access governance tool by Lepide. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Cyera Data Security Posture Management (DSPM)
Mid-market and enterprise security teams drowning in shadow data across hybrid clouds will cut through noise fastest with Cyera Data Security Posture Management; its AI classification engine actually separates sensitive data from noise instead of flagging everything as risky. The platform covers the full ID.AM to DE.CM spectrum from discovery through continuous access monitoring, and handles GDPR, HIPAA, and PCI DSS compliance reporting without manual spreadsheet work. Skip this if your data lives almost entirely on-premises or you need deep integration with existing DLP tools; Cyera's strength is cloud-first visibility, not replacing legacy data loss prevention.
Mid-market and enterprise teams managing sprawling Microsoft environments need Lepide Data Security Platform for one reason: it actually sees effective permissions across Active Directory, Entra ID, and M365 simultaneously, which most tools handle as separate problems. The platform's real-time data classification at point of creation and AI-driven behavioral analysis cover NIST ID.AM, PR.AA, and DE.CM effectively, catching permission creep and anomalous access patterns most teams miss. Skip this if you need deep incident response automation; Lepide prioritizes prevention and detection over post-incident mitigation workflows.
DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data
Unified platform for auditing, threat detection & data security across AD & M365
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Common questions about comparing Cyera Data Security Posture Management (DSPM) vs Lepide Data Security Platform for your data security posture management needs.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM): DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data. built by Cyera. Core capabilities include Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions..
Lepide Data Security Platform: Unified platform for auditing, threat detection & data security across AD & M365. built by Lepide. Core capabilities include Unified auditing and reporting across Active Directory, Entra ID, file servers, and Microsoft 365, AI-based behavioral analysis for threat detection, Real-time alerting with pre-defined threat models..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) differentiates with Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions. Lepide Data Security Platform differentiates with Unified auditing and reporting across Active Directory, Entra ID, file servers, and Microsoft 365, AI-based behavioral analysis for threat detection, Real-time alerting with pre-defined threat models.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is developed by Cyera. Lepide Data Security Platform is developed by Lepide. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) and Lepide Data Security Platform serve similar Data Security Posture Management use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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