Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
1touch.io Kontxtual™ is a commercial data security posture management tool by 1touch.io. Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is a commercial data security posture management tool by Cyera. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Enterprise and mid-market security teams drowning in data sprawl across cloud, SaaS, and on-premises systems need Kontxtual because its AI classification hits 98.6% accuracy on what data actually exists and where it lives, which most discovery tools botch. The multidimensional data graph maps relationships between data, identities, and policies in ways that turn discovery into actionable governance, and automated enforcement for GDPR and HIPAA frameworks cuts the manual compliance work most teams still do. Skip this if your organization runs primarily on a single cloud platform with minimal SaaS adoption; you'll overpay for breadth you don't need.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM)
Mid-market and enterprise security teams drowning in shadow data across hybrid clouds will cut through noise fastest with Cyera Data Security Posture Management; its AI classification engine actually separates sensitive data from noise instead of flagging everything as risky. The platform covers the full ID.AM to DE.CM spectrum from discovery through continuous access monitoring, and handles GDPR, HIPAA, and PCI DSS compliance reporting without manual spreadsheet work. Skip this if your data lives almost entirely on-premises or you need deep integration with existing DLP tools; Cyera's strength is cloud-first visibility, not replacing legacy data loss prevention.
AI-first data intelligence platform for unified visibility & control
DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data
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Common questions about comparing 1touch.io Kontxtual™ vs Cyera Data Security Posture Management (DSPM) for your data security posture management needs.
1touch.io Kontxtual™: AI-first data intelligence platform for unified visibility & control. built by 1touch.io. Core capabilities include Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks..
Cyera Data Security Posture Management (DSPM): DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data. built by Cyera. Core capabilities include Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
1touch.io Kontxtual™ differentiates with Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks. Cyera Data Security Posture Management (DSPM) differentiates with Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions.
1touch.io Kontxtual™ is developed by 1touch.io. Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is developed by Cyera. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
1touch.io Kontxtual™ and Cyera Data Security Posture Management (DSPM) serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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