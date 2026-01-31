Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Armis Centrix™ is a commercial cyber asset attack surface management tool by Armis. CyCognito Contextualization is a commercial cyber asset attack surface management tool by CyCognito. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cyber asset attack surface management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams managing sprawling IoT, OT, and medical device environments will get the most from Armis Centrix™ because its agentless discovery actually works across protocols most tools ignore. The platform covers all four NIST Identify and Detect functions, with particular strength in continuous asset monitoring and vulnerability prioritization that cuts through noise in environments with thousands of unmanaged devices. Not the pick if you need deep forensic analysis or incident response automation; Centrix prioritizes visibility and risk ranking over post-breach investigation.
Mid-market and enterprise security teams drowning in asset inventory noise will find value in CyCognito Contextualization's ability to automatically rank assets by business context and attacker appeal rather than by raw vulnerability count. The platform maps organizational structure alongside asset interconnections to surface attack paths most likely to matter, which directly addresses the NIST ID.AM and ID.RA gaps most teams struggle with. Skip this if your team lacks the maturity to act on prioritized findings quickly; contextualization only works when you can operationalize what it surfaces.
Armis Centrix™: Cyber exposure mgmt platform for asset visibility, vuln prioritization & risk mgmt. built by Armis. Core capabilities include Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR)..
CyCognito Contextualization: Attack surface asset classification and contextualization platform. built by CyCognito. Core capabilities include Automatic asset classification by business context and ownership, Asset Attractiveness metric assessment, Asset Discoverability metric assessment..
Armis Centrix™ differentiates with Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR). CyCognito Contextualization differentiates with Automatic asset classification by business context and ownership, Asset Attractiveness metric assessment, Asset Discoverability metric assessment.
