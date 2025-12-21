Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is a commercial data security posture management tool by Cyera. Satori Data Security Platform is a commercial data security posture management tool by Satori Cyber Ltd. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Cyera Data Security Posture Management (DSPM)
Mid-market and enterprise security teams drowning in shadow data across hybrid clouds will cut through noise fastest with Cyera Data Security Posture Management; its AI classification engine actually separates sensitive data from noise instead of flagging everything as risky. The platform covers the full ID.AM to DE.CM spectrum from discovery through continuous access monitoring, and handles GDPR, HIPAA, and PCI DSS compliance reporting without manual spreadsheet work. Skip this if your data lives almost entirely on-premises or you need deep integration with existing DLP tools; Cyera's strength is cloud-first visibility, not replacing legacy data loss prevention.
Teams managing data across Snowflake and modern data warehouses need Satori Data Security Platform because it discovers and classifies sensitive data without agents, then enforces access controls in real time. The platform covers NIST PR.DS and PR.AA strongly, meaning it controls who touches what data and audits it continuously, which matters more than most data security tools in this category. Skip this if you need endpoint DLP or want to monitor unstructured data in file shares; Satori is built for structured data in cloud platforms, not sprawling legacy infrastructure.
DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data
Agentless data security platform for discovery, monitoring, and access control
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Common questions about comparing Cyera Data Security Posture Management (DSPM) vs Satori Data Security Platform for your data security posture management needs.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM): DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data. built by Cyera. Core capabilities include Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions..
Satori Data Security Platform: Agentless data security platform for discovery, monitoring, and access control. built by Satori Cyber Ltd. Core capabilities include Data discovery and classification, Automated sensitive data detection, Database activity monitoring..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) differentiates with Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions. Satori Data Security Platform differentiates with Data discovery and classification, Automated sensitive data detection, Database activity monitoring.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is developed by Cyera. Satori Data Security Platform is developed by Satori Cyber Ltd. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM) and Satori Data Security Platform serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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