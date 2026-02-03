Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aisy Vulnerability Management is a commercial vulnerability assessment tool by Aisy. OneTrust IT Risk Management is a commercial it risk management tool by OneTrust, LLC. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best vulnerability assessment fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in vulnerability noise will find real value in Aisy Vulnerability Management's attacker-chain approach to prioritization; it ranks exposures by actual exploitability rather than CVSS scores, which cuts your remediation backlog from months to weeks. The platform maps your external attack surface and segments your infrastructure to show which vulnerabilities actually matter to your business risk profile, addressing gaps in traditional NIST ID.RA and ID.AM practices. Skip this if your organization lacks mature asset inventory or internal vulnerability data sources to feed the platform; Aisy amplifies signal but needs clean input data to work.
Mid-market and enterprise security teams managing sprawling asset inventories across multiple business units will get the most from OneTrust IT Risk Management because it ties risk scores directly to business context instead of treating vulnerabilities as isolated findings. The platform covers the full NIST CSF 2.0 arc from asset discovery through risk strategy alignment, with automated control assessments that actually reduce the manual grading work that kills risk programs at scale. Skip this if your organization runs a mature, home-grown risk model already embedded in your workflows; OneTrust's strength is imposing structure on chaotic environments, not integrating into existing processes.
AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach
IT risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
No reviews yet
No reviews yet
Explore more tools in this category or create a security stack with your selections.
Common questions about comparing Aisy Vulnerability Management vs OneTrust IT Risk Management for your vulnerability assessment needs.
Aisy Vulnerability Management: AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach. built by Aisy. Core capabilities include Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization..
OneTrust IT Risk Management: IT risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks. built by OneTrust, LLC. Core capabilities include IT asset, process, and vendor inventory management, Risk relationship mapping across systems and data flows, Qualitative and quantitative risk assessment methodologies..
Both serve the Vulnerability Assessment market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aisy Vulnerability Management differentiates with Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization. OneTrust IT Risk Management differentiates with IT asset, process, and vendor inventory management, Risk relationship mapping across systems and data flows, Qualitative and quantitative risk assessment methodologies.
Aisy Vulnerability Management is developed by Aisy. OneTrust IT Risk Management is developed by OneTrust, LLC. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aisy Vulnerability Management and OneTrust IT Risk Management serve similar Vulnerability Assessment use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
Get strategic cybersecurity insights in your inbox