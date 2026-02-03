Aisy Vulnerability Management is a commercial exposure management tool by Aisy. Ascent Continuous Threat Exposure Management is a commercial exposure management tool by Ascent Solutions. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best exposure management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in vulnerability noise will find real value in Aisy Vulnerability Management's attacker-chain approach to prioritization; it ranks exposures by actual exploitability rather than CVSS scores, which cuts your remediation backlog from months to weeks. The platform maps your external attack surface and segments your infrastructure to show which vulnerabilities actually matter to your business risk profile, addressing gaps in traditional NIST ID.RA and ID.AM practices. Skip this if your organization lacks mature asset inventory or internal vulnerability data sources to feed the platform; Aisy amplifies signal but needs clean input data to work.
Ascent Continuous Threat Exposure Management
Security teams at mid-market and enterprise companies that need visibility into which exposures actually matter should prioritize Ascent Continuous Threat Exposure Management, which combines dark web monitoring and threat intelligence to surface risks in context rather than as an endless list. The dark web data feeds and MITRE ATT&CK heatmap mapping give you attack-relevant prioritization that most vulnerability scanners skip. This tool prioritizes the front half of your program, risk assessment and continuous monitoring per NIST CSF 2.0, so it's not the right fit if you need tight integration with your ticketing workflow or remediation orchestration; it's a strategic input layer, not an operational platform.
No reviews yet
No reviews yet
Common questions about comparing Aisy Vulnerability Management vs Ascent Continuous Threat Exposure Management for your exposure management needs.
Aisy Vulnerability Management: AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach. built by Aisy. headquartered in United Kingdom. Core capabilities include Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization..
Ascent Continuous Threat Exposure Management: Managed CTEM service assessing security weaknesses & minimizing exposures. built by Ascent Solutions. headquartered in United States. Core capabilities include Cyber Threat Intelligence as a Service (CTIaaS), MITRE ATT&CK heatmap mapping, Industry attack trend tracking..
