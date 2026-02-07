AgileBlue Vulnerability Scanning is a commercial vulnerability assessment tool by AgileBlue. Aikido Virtual Machine Scanning is a commercial vulnerability assessment tool by Aikido Security.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
AgileBlue Vulnerability Scanning
SMB and mid-market teams without dedicated vulnerability management staff should choose AgileBlue Vulnerability Scanning for its agent-free network sensor option, which discovers assets you don't know you have without requiring endpoint deployment at scale. The platform's 24/7 continuous scanning across servers, endpoints, cloud, and applications covers the full NIST ID.AM and DE.CM workflow, meaning you spend less time on manual asset inventory and more on actual remediation. Skip this if you need sophisticated reporting automation or SOAR integration; AgileBlue's strength is finding what's broken, not orchestrating how you fix it.
Aikido Virtual Machine Scanning
Mid-market and enterprise teams managing mixed VM estates in production will find real value in Aikido Virtual Machine Scanning's agentless approach, which eliminates the operational friction of deploying agents across unstable or legacy infrastructure. The differential scanning feature meaningfully reduces bandwidth overhead in large environments, and severity recalculation based on VM purpose prevents alert fatigue from false positives tied to workload context. Skip this if you need deep OS hardening assessment or compliance-specific checks; Aikido prioritizes vulnerability detection over the broader configuration and policy evaluation you'd get from platforms like Qualys or Rapid7.
Continuous vulnerability scanning with asset discovery and real-time alerts
Agentless VM scanning for production environments to detect vulnerabilities
AgileBlue Vulnerability Scanning: Continuous vulnerability scanning with asset discovery and real-time alerts. built by AgileBlue. headquartered in United States. Core capabilities include Continuous 24/7 vulnerability scanning, Asset discovery and monitoring across servers, endpoints, cloud, applications, and network devices, CVE detection and misconfiguration scanning..
Aikido Virtual Machine Scanning: Agentless VM scanning for production environments to detect vulnerabilities. built by Aikido Security. headquartered in Belgium. Core capabilities include Agentless VM scanning from backups, Agent-based VM scanning option, Vulnerable package detection..
