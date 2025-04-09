Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. Telos Xacta 360 is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Telos Corporation. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
Mid-market and enterprise security teams managing federal compliance or seeking continuous authorization should pick Telos Xacta 360 for its always-on ATO capability, which collapses the traditional annual assessment cycle into real-time risk visibility. FedRAMP High authorization support and CSRMC compliance coverage mean your authorization artifact never goes stale, and the platform's strength in NIST GV functions (Organizational Context, Risk Management Strategy, Oversight) reflects that governance-first design. This tool is not for organizations primarily hunting detection and response; its architecture prioritizes compliance assessment over anomaly hunting, making it a poor fit if continuous monitoring for active threats is your near-term security investment.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
Cyber GRC platform with continuous compliance assessment and authorization
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs Telos Xacta 360 for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
Telos Xacta 360: Cyber GRC platform with continuous compliance assessment and authorization. built by Telos Corporation. Core capabilities include Continuous compliance assessment, Always-on authorization, Automated risk management..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. Telos Xacta 360 differentiates with Continuous compliance assessment, Always-on authorization, Automated risk management.
Acuity Risk Management STREAM® is developed by Acuity Risk Management. Telos Xacta 360 is developed by Telos Corporation. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Acuity Risk Management STREAM® integrates with AWS Marketplace. Telos Xacta 360 integrates with AWS. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Acuity Risk Management STREAM® and Telos Xacta 360 serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases: both are Governance Risk and Compliance Platforms tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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