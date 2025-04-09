Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. SureCloud GRC is a commercial governance risk and compliance platforms tool by SureCloud. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
Mid-market and enterprise security teams juggling multiple compliance frameworks and vendor risk programs should pick SureCloud GRC for its third-party risk management module, which handles questionnaires and contract management in ways that actually reduce manual spreadsheet work. The platform covers eight NIST CSF 2.0 governance functions including supply chain risk (GV.SC) and policy enforcement (GV.PO), and its continuous controls monitoring collects evidence automatically rather than requiring quarterly scrambles. Skip this if you need deep technical detection capabilities or threat-specific risk scoring; SureCloud prioritizes compliance and governance over cyber risk quantification.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
Enterprise GRC platform for risk, compliance, and third-party risk management
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs SureCloud GRC for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
SureCloud GRC: Enterprise GRC platform for risk, compliance, and third-party risk management. built by SureCloud. Core capabilities include Unified risk registers and assessments for IT, cyber, and business risks, Third-party risk management with vendor questionnaires and contract management, Compliance framework mapping for ISO 27001, SOC 2, and GDPR..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. SureCloud GRC differentiates with Unified risk registers and assessments for IT, cyber, and business risks, Third-party risk management with vendor questionnaires and contract management, Compliance framework mapping for ISO 27001, SOC 2, and GDPR.
Acuity Risk Management STREAM® is developed by Acuity Risk Management. SureCloud GRC is developed by SureCloud. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Acuity Risk Management STREAM® and SureCloud GRC serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases: both are Governance Risk and Compliance Platforms tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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