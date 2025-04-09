Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. Resolver Enterprise Resilience Solutions is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Resolver. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
Resolver Enterprise Resilience Solutions
Mid-market and enterprise organizations juggling regulatory compliance, third-party risk, and incident response across multiple teams will find Resolver Enterprise Resilience Solutions most valuable for its ability to centralize compliance evidence and incident workflows in one platform, reducing the audit trail fragmentation that plagues organizations running point tools. The platform covers 14 NIST CSF 2.0 functions across Govern, Identify, Detect, and Respond; notably strong in governance and incident management (NIST RS.MA, RS.AN, RS.CO) but lighter on detection and recovery capabilities. Steer clear if your priority is real-time threat detection or if you need deep integration with your existing SIEM; Resolver assumes you have those tools elsewhere and focuses on the documentation and coordination layer.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
Enterprise resilience platform for risk, compliance, security & incident mgmt.
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs Resolver Enterprise Resilience Solutions for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
Resolver Enterprise Resilience Solutions: Enterprise resilience platform for risk, compliance, security & incident mgmt. built by Resolver. Core capabilities include Enterprise risk management, Internal audit management, Third-party risk management..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. Resolver Enterprise Resilience Solutions differentiates with Enterprise risk management, Internal audit management, Third-party risk management.
Acuity Risk Management STREAM® is developed by Acuity Risk Management. Resolver Enterprise Resilience Solutions is developed by Resolver. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Acuity Risk Management STREAM® and Resolver Enterprise Resilience Solutions serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases: both are Governance Risk and Compliance Platforms tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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