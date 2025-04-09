Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. Intuitem CISO Assistant is a free governance risk and compliance platforms tool. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
Risk and compliance teams at mid-market organizations who need to manage multiple frameworks without paying per-user licensing will find Intuitem CISO Assistant's free tier and automatic NIST OLIR mapping genuinely useful for centralizing audit evidence and assessment workflows. The built-in support for EBIOS RM, GDPR privacy modules, and Cyber Risk Quantification means you're not stitching together five different tools to cover governance, third-party risk, and quantified risk reporting. This is not for enterprises that have already standardized on Archer or ServiceNow and need deep integrations with their existing GRC infrastructure; Intuitem excels at replacing manual spreadsheets and disconnected assessments, not at displacing an entrenched platform.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
GRC platform for managing cyber security programs, compliance, and risk assessment
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs Intuitem CISO Assistant for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
Intuitem CISO Assistant: GRC platform for managing cyber security programs, compliance, and risk assessment. Core capabilities include Multi-framework audit management with evidence centralization, Risk assessment with methodology-agnostic workflow, Third-Party Risk Management (TPRM) capabilities..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. Intuitem CISO Assistant differentiates with Multi-framework audit management with evidence centralization, Risk assessment with methodology-agnostic workflow, Third-Party Risk Management (TPRM) capabilities.
Acuity Risk Management STREAM® and Intuitem CISO Assistant serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases: both are Governance Risk and Compliance Platforms tools. Key differences: Acuity Risk Management STREAM® is Commercial while Intuitem CISO Assistant is Free. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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