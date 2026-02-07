Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aurva Access Monitoring is a commercial data security posture management tool by Aurva. Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is a commercial data security posture management tool by Cyera. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams managing databases alongside emerging AI systems will get the most from Aurva Access Monitoring because it's one of the few platforms that treats agentic access as a first-class security problem, not an afterthought. The vendor covers seven NIST CSF 2.0 functions including Continuous Monitoring and Data Security, with particular strength in real-time detection of unusual access patterns across data flows and AI workloads. Skip this if your primary concern is compliance reporting and audit trails rather than behavioral anomalies; Aurva prioritizes detection speed over the kind of forensic audit history some regulated industries demand.
Cyera Data Security Posture Management (DSPM)
Mid-market and enterprise security teams drowning in shadow data across hybrid clouds will cut through noise fastest with Cyera Data Security Posture Management; its AI classification engine actually separates sensitive data from noise instead of flagging everything as risky. The platform covers the full ID.AM to DE.CM spectrum from discovery through continuous access monitoring, and handles GDPR, HIPAA, and PCI DSS compliance reporting without manual spreadsheet work. Skip this if your data lives almost entirely on-premises or you need deep integration with existing DLP tools; Cyera's strength is cloud-first visibility, not replacing legacy data loss prevention.
Access monitoring platform for databases, data flows, and AI systems
DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data
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Common questions about comparing Aurva Access Monitoring vs Cyera Data Security Posture Management (DSPM) for your data security posture management needs.
Aurva Access Monitoring: Access monitoring platform for databases, data flows, and AI systems. built by Aurva. Core capabilities include Database Activity Monitoring, Data Flow Monitoring, Identity Security (AccessIQ)..
Cyera Data Security Posture Management (DSPM): DSPM platform for discovering, classifying & protecting sensitive data. built by Cyera. Core capabilities include Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aurva Access Monitoring differentiates with Database Activity Monitoring, Data Flow Monitoring, Identity Security (AccessIQ). Cyera Data Security Posture Management (DSPM) differentiates with Automated data discovery across cloud, SaaS, and on-premises environments, AI-powered classification of structured, semi-structured, and unstructured data, Risk assessment for overexposed data and misconfigured permissions.
Aurva Access Monitoring is developed by Aurva. Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is developed by Cyera. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aurva Access Monitoring and Cyera Data Security Posture Management (DSPM) serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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