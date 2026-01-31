Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Armis Centrix™ is a commercial cps protection tool by Armis. FireMon Cyber Asset Management is a commercial cyber asset attack surface management tool by FireMon. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cps protection fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams managing sprawling IoT, OT, and medical device environments will get the most from Armis Centrix™ because its agentless discovery actually works across protocols most tools ignore. The platform covers all four NIST Identify and Detect functions, with particular strength in continuous asset monitoring and vulnerability prioritization that cuts through noise in environments with thousands of unmanaged devices. Not the pick if you need deep forensic analysis or incident response automation; Centrix prioritizes visibility and risk ranking over post-breach investigation.
FireMon Cyber Asset Management
Mid-market and enterprise security teams managing hybrid and multi-cloud infrastructure need FireMon Cyber Asset Management to close the asset visibility gap that tools like ServiceNow and Qualys leave open. Real-time Layer 2 and Layer 3 device detection catches rogue endpoints, unauthorized cloud instances, and OT/IoT devices that traditional CMDB tools miss, directly strengthening NIST ID.AM and DE.CM coverage. Skip this if your environment is purely cloud-native SaaS or you're looking for a unified risk scoring engine; FireMon is a discovery and mapping specialist, not a remediation platform.
Cyber exposure mgmt platform for asset visibility, vuln prioritization & risk mgmt
Asset discovery and visibility platform for hybrid and multi-cloud networks
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Common questions about comparing Armis Centrix™ vs FireMon Cyber Asset Management for your cps protection needs.
Armis Centrix™: Cyber exposure mgmt platform for asset visibility, vuln prioritization & risk mgmt. built by Armis. Core capabilities include Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR)..
FireMon Cyber Asset Management: Asset discovery and visibility platform for hybrid and multi-cloud networks. built by FireMon. Core capabilities include Real-time Layer 2 and Layer 3 device detection, Logical and physical device location mapping, Cloud, virtual, physical, SDN, endpoint, OT, and IoT device detection..
Both serve the CPS Protection market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Armis Centrix™ differentiates with Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR). FireMon Cyber Asset Management differentiates with Real-time Layer 2 and Layer 3 device detection, Logical and physical device location mapping, Cloud, virtual, physical, SDN, endpoint, OT, and IoT device detection.
Armis Centrix™ is developed by Armis. FireMon Cyber Asset Management is developed by FireMon. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Armis Centrix™ and FireMon Cyber Asset Management serve similar CPS Protection use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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