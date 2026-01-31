Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Armis Centrix™ is a commercial cps protection tool by Armis. Axonius Unified Device Observability is a commercial medical device security tool by Axonius. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cps protection fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams managing sprawling IoT, OT, and medical device environments will get the most from Armis Centrix™ because its agentless discovery actually works across protocols most tools ignore. The platform covers all four NIST Identify and Detect functions, with particular strength in continuous asset monitoring and vulnerability prioritization that cuts through noise in environments with thousands of unmanaged devices. Not the pick if you need deep forensic analysis or incident response automation; Centrix prioritizes visibility and risk ranking over post-breach investigation.
Axonius Unified Device Observability
Healthcare IT and clinical engineering teams managing sprawling medical device fleets will get the most from Axonius Unified Device Observability because it actually classifies devices by protocol and clinical function rather than treating them as generic assets. The platform ingests from CMMS, EHR, RTLS, and network telemetry simultaneously, giving you a single authoritative record of 150+ device attributes that most asset tools simply cannot correlate. Skip this if your priority is incident response automation; Axonius prioritizes continuous monitoring and asset classification over playbook execution, making it stronger on the ID and DE functions than PR.IR.
Cyber exposure mgmt platform for asset visibility, vuln prioritization & risk mgmt
Asset visibility & risk mgmt platform for healthcare medical & IT devices
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
No reviews yet
No reviews yet
Explore more tools in this category or create a security stack with your selections.
Common questions about comparing Armis Centrix™ vs Axonius Unified Device Observability for your cps protection needs.
Armis Centrix™: Cyber exposure mgmt platform for asset visibility, vuln prioritization & risk mgmt. built by Armis. Core capabilities include Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR)..
Axonius Unified Device Observability: Asset visibility & risk mgmt platform for healthcare medical & IT devices. built by Axonius. Core capabilities include Medical device discovery and classification with 150+ attributes per asset, Support for medical protocols including HL7, DICOM, RTLS, and MDS2, Fleet-level risk scoring with FDA and MDS2 data integration..
Both serve the CPS Protection market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Armis Centrix™ differentiates with Agentless asset discovery and monitoring, Real-time asset visibility across IT, OT, IoT, and medical devices, Vulnerability prioritization and remediation (VIPR). Axonius Unified Device Observability differentiates with Medical device discovery and classification with 150+ attributes per asset, Support for medical protocols including HL7, DICOM, RTLS, and MDS2, Fleet-level risk scoring with FDA and MDS2 data integration.
Armis Centrix™ is developed by Armis. Axonius Unified Device Observability is developed by Axonius. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Armis Centrix™ and Axonius Unified Device Observability serve similar CPS Protection use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
Get strategic cybersecurity insights in your inbox