Alibaba Cloud Data Security Center is a commercial data security posture management tool by Alibaba Cloud. Aurva Data Security Posture Management is a commercial data security posture management tool by Aurva. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Teams managing data across Alibaba Cloud's native services need Alibaba Cloud Data Security Center for its agentless detection and de-identification that actually works out of the box without custom engineering. The tool covers GDPR and MLPS 2.0 compliance natively, and its machine learning-driven classification handles both structured and unstructured data without forcing you to write rules from scratch. Skip this if your data lives primarily outside Alibaba's ecosystem; the integrations are deep within ApsaraDB and OSS but thin elsewhere, making it a poor fit for multi-cloud strategies.
Mid-market and enterprise security teams drowning in unclassified data will find value in Aurva Data Security Posture Management because it actually maps data flows and surfaces shadow AI exposure instead of just cataloging tables. The platform covers eight NIST CSF 2.0 functions including the often-neglected Incident Analysis and Supply Chain Risk Management areas, which means you get response and forensics alongside discovery. Skip this if your team needs deep application-layer protection or has already locked down data access through identity controls; Aurva assumes you're starting from chaos and plays strongest in the discovery-to-classification phase.
Alibaba Cloud Data Security Center: Alibaba Cloud DSC detects, classifies, and de-identifies sensitive data across cloud. built by Alibaba Cloud. headquartered in China. Core capabilities include Sensitive data detection across structured and unstructured data using built-in and customizable rules, Automatic data classification and grading using machine learning and NLP, Sensitive data de-identification with 10+ built-in algorithms and customizable templates..
Aurva Data Security Posture Management: DSPM platform for data discovery, classification, and security monitoring. built by Aurva. headquartered in United States. Core capabilities include Data discovery and classification, Database activity monitoring, Data flow monitoring..
