Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aisy Vulnerability Management is a commercial vulnerability assessment tool by Aisy. Cybellum Product Security Platform is a commercial firmware & embedded security tool by Cybellum. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best vulnerability assessment fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in vulnerability noise will find real value in Aisy Vulnerability Management's attacker-chain approach to prioritization; it ranks exposures by actual exploitability rather than CVSS scores, which cuts your remediation backlog from months to weeks. The platform maps your external attack surface and segments your infrastructure to show which vulnerabilities actually matter to your business risk profile, addressing gaps in traditional NIST ID.RA and ID.AM practices. Skip this if your organization lacks mature asset inventory or internal vulnerability data sources to feed the platform; Aisy amplifies signal but needs clean input data to work.
AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach
AI-driven platform for product security: SBOM mgmt, vuln mgmt & compliance.
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
No reviews yet
No reviews yet
Explore more tools in this category or create a security stack with your selections.
Common questions about comparing Aisy Vulnerability Management vs Cybellum Product Security Platform for your vulnerability assessment needs.
Aisy Vulnerability Management: AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach. built by Aisy. Core capabilities include Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization..
Cybellum Product Security Platform: AI-driven platform for product security: SBOM mgmt, vuln mgmt & compliance. built by Cybellum. Core capabilities include SBOM creation, merging, auto-fix, deduplication, and validation from multiple sources (binaries, source code, uploaded files), Product vulnerability and risk detection, triage, and management with AI-assisted VM CoPilot, Automated evidence creation and policy validation for regulatory compliance submissions..
Both serve the Vulnerability Assessment market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aisy Vulnerability Management differentiates with Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization. Cybellum Product Security Platform differentiates with SBOM creation, merging, auto-fix, deduplication, and validation from multiple sources (binaries, source code, uploaded files), Product vulnerability and risk detection, triage, and management with AI-assisted VM CoPilot, Automated evidence creation and policy validation for regulatory compliance submissions.
Aisy Vulnerability Management is developed by Aisy. Cybellum Product Security Platform is developed by Cybellum. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aisy Vulnerability Management and Cybellum Product Security Platform serve similar Vulnerability Assessment use cases: both cover Threat Modeling. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
Get strategic cybersecurity insights in your inbox