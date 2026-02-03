Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aisy Vulnerability Management is a commercial vulnerability assessment tool by Aisy. Continuous Threat Exposure Management (CTEM) is a commercial exposure management tool by Tonic Security. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best vulnerability assessment fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in vulnerability noise will find real value in Aisy Vulnerability Management's attacker-chain approach to prioritization; it ranks exposures by actual exploitability rather than CVSS scores, which cuts your remediation backlog from months to weeks. The platform maps your external attack surface and segments your infrastructure to show which vulnerabilities actually matter to your business risk profile, addressing gaps in traditional NIST ID.RA and ID.AM practices. Skip this if your organization lacks mature asset inventory or internal vulnerability data sources to feed the platform; Aisy amplifies signal but needs clean input data to work.
Continuous Threat Exposure Management (CTEM)
Mid-market and enterprise security leaders drowning in vulnerability noise will find real value in Tonic's contextual risk prioritization; it actually ties exposure findings to business impact instead of just listing CVE scores. The five-phase CTEM framework covers the full attack surface,on-premises, cloud, and shadow IT,and integrates threat intelligence to surface which exposures are actively exploitable, not just theoretically risky. Skip this if your organization hasn't matured past vulnerability scanning or if you lack the team capacity to act on prioritized findings; CTEM requires mobilization discipline to deliver ROI.
AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach
Continuous Threat Exposure Management platform for contextual risk resolution
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Common questions about comparing Aisy Vulnerability Management vs Continuous Threat Exposure Management (CTEM) for your vulnerability assessment needs.
Aisy Vulnerability Management: AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach. built by Aisy. Core capabilities include Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization..
Continuous Threat Exposure Management (CTEM): Continuous Threat Exposure Management platform for contextual risk resolution. built by Tonic Security. Core capabilities include Continuous exposure assessment across attack surface, Multi-dimensional contextual enrichment of findings, Business-aligned risk prioritization..
Both serve the Vulnerability Assessment market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aisy Vulnerability Management differentiates with Attack chain-based vulnerability analysis, External asset mapping and reconnaissance, Threat model-driven prioritization. Continuous Threat Exposure Management (CTEM) differentiates with Continuous exposure assessment across attack surface, Multi-dimensional contextual enrichment of findings, Business-aligned risk prioritization.
Aisy Vulnerability Management is developed by Aisy. Continuous Threat Exposure Management (CTEM) is developed by Tonic Security. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aisy Vulnerability Management and Continuous Threat Exposure Management (CTEM) serve similar Vulnerability Assessment use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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