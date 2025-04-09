Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Acuity Risk Management STREAM® is a commercial governance risk and compliance platforms tool by Acuity Risk Management. RateYourCyber Cybersecurity Assessment is a commercial risk assessment tool by RateYourCyber. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best governance risk and compliance platforms fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Acuity Risk Management STREAM®
Mid-market and enterprise security teams drowning in compliance checkbox work should seriously consider Acuity Risk Management STREAM® because it actually automates evidence collection across 50+ frameworks instead of just templating them. The platform covers 8 of 8 NIST CSF 2.0 Govern function areas, including the often-neglected supply chain risk management piece, and its continuous controls monitoring with security tool integrations means you stop running manual audit prep sprints every quarter. Skip this if your organization has zero appetite for configuration work; the no-code flexibility that makes STREAM adaptable to your specific regulatory mix requires someone to actually do that adaptation.
RateYourCyber Cybersecurity Assessment
SMBs and mid-market companies needing a structured entry point to security maturity will find RateYourCyber's value in its implementation roadmaps; most assessment tools stop at scoring, but this one hands you 3-year task backlogs broken into weekly work. The 1000-point assessment spans eight domains with compliance mapping for ISO 27001, NIST CSF, SOC 2, and GDPR, giving you a single artifact that satisfies board conversations and vendor questionnaires alike. Skip this if your organization already has mature GRC processes in place or if you need continuous vulnerability monitoring as a primary control rather than a supplementary dashboard; the tool is built for teams starting the maturity climb, not for security-mature shops optimizing existing programs.
Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring
Cybersecurity assessment platform for SMEs with maturity scoring and roadmaps
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
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Common questions about comparing Acuity Risk Management STREAM® vs RateYourCyber Cybersecurity Assessment for your governance risk and compliance platforms needs.
Acuity Risk Management STREAM®: Cyber GRC SaaS platform for risk mgmt, compliance automation & control monitoring. built by Acuity Risk Management. Core capabilities include Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations..
RateYourCyber Cybersecurity Assessment: Cybersecurity assessment platform for SMEs with maturity scoring and roadmaps. built by RateYourCyber. Core capabilities include 1000-point security assessment across 8 domains, Board-ready reports with executive summaries, 3-year implementation roadmaps with weekly tasks..
Both serve the Governance Risk and Compliance Platforms market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Acuity Risk Management STREAM® differentiates with Cyber risk governance, risk management, and compliance in unified platform, Compliance automation for ISO 27001, ISO 42001, DORA, NIS2 and 50+ frameworks, Continuous controls monitoring with security tool integrations. RateYourCyber Cybersecurity Assessment differentiates with 1000-point security assessment across 8 domains, Board-ready reports with executive summaries, 3-year implementation roadmaps with weekly tasks.
Acuity Risk Management STREAM® is developed by Acuity Risk Management. RateYourCyber Cybersecurity Assessment is developed by RateYourCyber. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Acuity Risk Management STREAM® and RateYourCyber Cybersecurity Assessment serve similar Governance Risk and Compliance Platforms use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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