Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aceiss is a commercial identity governance and administration tool by Aceiss. tenfold is a commercial identity governance and administration tool by tenfold. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best identity governance and administration fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams wrestling with shadow access and permission creep will find real value in Aceiss for GitHub, where it monitors repository access patterns continuously rather than waiting for annual reviews. The agent-based approach delivers visibility into unauthorized access attempts and anomalous privilege combinations that rules-based systems miss, directly addressing NIST DE.CM and PR.AA. Skip this if you need broad IAM federation or SSO enforcement across your entire infrastructure; Aceiss is narrowly focused on detecting access anomalies after the fact, not preventing bad access decisions upfront.
Mid-market and enterprise teams managing hybrid Microsoft and on-premises infrastructure should pick tenfold for its out-of-the-box connectors to Active Directory, Entra ID, and Exchange that eliminate months of custom integration work. The no-code interface means your identity team, not consultants, owns the access review and lifecycle management workflows from day one. Skip this if you're standardized entirely on cloud identity platforms like Okta or need deep API extensibility; tenfold's strength is reducing friction for teams already living in Microsoft and legacy mail systems.
Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring.
No-Code Identity Governance, easy to deploy with out-of-the-box app support.
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
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Common questions about comparing Aceiss vs tenfold for your identity governance and administration needs.
Aceiss: Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring. built by Aceiss. Core capabilities include Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization..
tenfold: No-Code Identity Governance, easy to deploy with out-of-the-box app support. built by tenfold. Core capabilities include Role-based Access, Lifecycle Management, Access Request Management..
Both serve the Identity Governance and Administration market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aceiss differentiates with Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization. tenfold differentiates with Role-based Access, Lifecycle Management, Access Request Management.
Aceiss is developed by Aceiss. tenfold is developed by tenfold. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aceiss integrates with GitHub. tenfold integrates with Entra ID, Teams, OneDrive, SharePoint, Active Directory and 16 more. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Aceiss and tenfold serve similar Identity Governance and Administration use cases: both are Identity Governance and Administration tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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