Aaia is a free identity governance and administration tool. Aceiss is a commercial identity governance and administration tool by Aceiss.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
AWS security teams drowning in IAM complexity will get immediate value from Aaia's graph visualization of identity relationships and permission paths; the free price point and 297 GitHub stars signal active community validation of its core strength in privilege escalation analysis. Neo4j's query language lets you answer "how could an attacker move lateral from this role" in minutes instead of spreadsheet hours. This is not a replacement for identity governance platforms like Okta or Ping; Aaia excels at forensic analysis and outlier hunting on infrastructure you already own, not provisioning or enforcement across SSO systems.
Mid-market and enterprise teams wrestling with shadow access and permission creep will find real value in Aceiss for GitHub, where it monitors repository access patterns continuously rather than waiting for annual reviews. The agent-based approach delivers visibility into unauthorized access attempts and anomalous privilege combinations that rules-based systems miss, directly addressing NIST DE.CM and PR.AA. Skip this if you need broad IAM federation or SSO enforcement across your entire infrastructure; Aceiss is narrowly focused on detecting access anomalies after the fact, not preventing bad access decisions upfront.
Aaia visualizes AWS IAM and Organizations data in Neo4j graph format to help identify security outliers and conduct privilege escalation analysis through Cypher queries.
Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring.
Aaia: Aaia visualizes AWS IAM and Organizations data in Neo4j graph format to help identify security outliers and conduct privilege escalation analysis through Cypher queries.
Aceiss: Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring. built by Aceiss. headquartered in United States. Core capabilities include Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization..
