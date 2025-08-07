Mandos provides fractional CISO (Chief Information Security Officer) services for growing B2B companies. The service focuses on helping organizations build security capabilities to win enterprise deals, simplify compliance, and make strategic security decisions. The service offerings include: 1. Security policy system implementation that creates enterprise-ready policies 2. Security tool integration and stack design consulting 3. Enterprise security questionnaire response assistance 4. ISO 27001 and SOC 2 compliance preparation 5. Executive security reporting and dashboard creation 6. EU compliance guidance for regulations like GDPR, NIS2, and DORA 7. Security team building and leadership mentoring 8. Security architecture design including zero trust implementations 9. Organizational security transformation and program restructuring Mandos positions its services as solutions to common B2B security challenges such as managing complex security questionnaires during sales processes, navigating compliance requirements, and communicating security posture to boards and investors. The company offers different engagement models including one-time strategy sessions and ongoing fractional CISO services, along with free resources such as frameworks and industry reports.
