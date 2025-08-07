Mandos Logo

Mandos

1
Commercial
Updated 07 August 2025
Consulting
Cybersecurity Consulting
Security Strategy
Compliance
Security Framework
Security Assessment
Security Program Development
Governance
Risk Management
Security Architecture
Security Leadership
Visit Website

Mandos provides fractional CISO (Chief Information Security Officer) services for growing B2B companies. The service focuses on helping organizations build security capabilities to win enterprise deals, simplify compliance, and make strategic security decisions. The service offerings include: 1. Security policy system implementation that creates enterprise-ready policies 2. Security tool integration and stack design consulting 3. Enterprise security questionnaire response assistance 4. ISO 27001 and SOC 2 compliance preparation 5. Executive security reporting and dashboard creation 6. EU compliance guidance for regulations like GDPR, NIS2, and DORA 7. Security team building and leadership mentoring 8. Security architecture design including zero trust implementations 9. Organizational security transformation and program restructuring Mandos positions its services as solutions to common B2B security challenges such as managing complex security questionnaires during sales processes, navigating compliance requirements, and communicating security posture to boards and investors. The company offers different engagement models including one-time strategy sessions and ongoing fractional CISO services, along with free resources such as frameworks and industry reports.

FEATURES

EXPLORE BY TAGS

Cybersecurity Consulting

Security Strategy

Compliance

Security Framework

Security Assessment

Security Program Development

Governance

Risk Management

Security Architecture

Security Leadership

SIMILAR TOOLS

AKATI Sekurity Security Consulting Services Logo
AKATI Sekurity Security Consulting Services

AKATI Sekurity is a global cybersecurity consulting firm providing managed security services, governance and compliance, security consulting, and digital forensics and incident response across multiple industries.

Commercial
Consulting
Compare
Inspira Enterprise Security Consulting Services Logo
Inspira Enterprise Security Consulting Services

A cybersecurity consulting service that provides security assessments, strategy development, and implementation guidance to organizations.

Commercial
Consulting
Compare
Strobes Security Consulting Services Logo
Strobes Security Consulting Services

Strobes Security Consulting Services provides an integrated cybersecurity platform that combines attack surface management, penetration testing, vulnerability management, and application security with expert consulting services.

Commercial
Consulting
Compare

PINNED

Mandos Logo

Mandos

Fractional CISO service that helps B2B companies implement security leadership to win enterprise deals, achieve compliance, and develop strategic security programs.

Consulting
OSINTLeak Logo

OSINTLeak

OSINTLeak is a tool for discovering and analyzing leaked sensitive information across various online sources to identify potential security risks.

Digital Forensics
ImmuniWeb® Discovery Logo

ImmuniWeb® Discovery

ImmuniWeb Discovery is an attack surface management platform that continuously monitors an organization's external digital assets for security vulnerabilities, misconfigurations, and threats across domains, applications, cloud resources, and the dark web.

Attack Surface Management
Checkmarx SCA Logo

Checkmarx SCA

A software composition analysis tool that identifies vulnerabilities, malicious code, and license risks in open source dependencies throughout the software development lifecycle.

Application Security
Orca Security Logo

Orca Security

A cloud-native application protection platform that provides agentless security monitoring, vulnerability management, and compliance capabilities across multi-cloud environments.

Cloud Security
DryRun Logo

DryRun

A GitHub application that performs automated security code reviews by analyzing contextual security aspects of code changes during pull requests.

Application Security
CyberSecTools logoCyberSecTools

Explore the largest curated directory of cybersecurity tools and resources to enhance your security practices. Find the right solution for your domain.

Operated by:

Mandos Cyber • KVK: 97994448

Netherlands • contact@mandos.io

Copyright © 2025 - All rights reserved

LINKS
BlogContact
LEGAL
Terms of servicesPrivacy policy