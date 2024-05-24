CybersecTools API access is now live!Learn More

OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration

OpenIAM

OpenIAM

OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

Identity Governance and Administration
 Open Source
Visit WebsiteDetails
Saviynt Identity Governance & Administration

Saviynt Identity Governance & Administration

Identity governance & administration platform for managing access & compliance

Identity Governance and Administration
 Commercial
Visit WebsiteDetails

Side-by-Side Comparison

Feature
OpenIAM
Saviynt Identity Governance & Administration
Pricing Model
Free
Commercial
Category
Identity Governance and Administration
Identity Governance and Administration
Verified Vendor
Deployment & Fit
Deployment Type
Cloud
Company Size Fit
Mid-Market, Enterprise
Company Information
Company
Saviynt
Headquarters
El Segundo, California, United States
Founded, Size & Funding
Get via API
Use Cases & Capabilities
Integration
IAM
PAM
Identity And Access Management
Access Control
Compliance
Cloud Security
Access Management
Automation
AI Powered Security
Audit
NIST CSF 2.0 Coverage

OpenIAM

GV0/6
ID0/3
PR0/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total0/22 categories

Saviynt Identity Governance & Administration

GV2/6
ID0/3
PR1/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total3/22 categories
Core Features

Sign in to compare features

Get detailed side-by-side features comparison by signing in.

Community
Community Votes
0
0
Bookmarks
User Reviews

Sign in to view reviews

Read reviews from security professionals and share your experience.

Sign in to view reviews

Read reviews from security professionals and share your experience.

Need help choosing?

Explore more tools in this category or create a security stack with your selections.

Browse Identity Governance and AdministrationCreate Stack

Want to compare different tools?

Compare Other Tools

OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration: Complete 2026 Comparison

Choosing between OpenIAM and Saviynt Identity Governance & Administration for your identity governance and administration needs? This comprehensive comparison analyzes both tools across key dimensions including features, pricing, integrations, and user reviews to help you make an informed decision.

OpenIAM: OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

Saviynt Identity Governance & Administration: Identity governance & administration platform for managing access & compliance

Frequently Asked Questions

What is the difference between OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration?

OpenIAM, Saviynt Identity Governance & Administration are all Identity Governance and Administration solutions. OpenIAM OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.. Saviynt Identity Governance & Administration Identity governance & administration platform for managing access & compliance. The main differences lie in their feature sets, pricing models, and integration capabilities.

Which is the best: OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration?

The choice between OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration depends on your specific requirements. OpenIAM is free to use, while Saviynt Identity Governance & Administration is a commercial solution. Consider factors like your budget, team size, required integrations, and specific security needs when making your decision.

What are the pricing differences between OpenIAM vs Saviynt Identity Governance & Administration?

OpenIAM is Free, Saviynt Identity Governance & Administration is Commercial. OpenIAM offers a free tier or is completely free to use. Contact each vendor for detailed pricing information.

Is OpenIAM a good alternative to Saviynt Identity Governance & Administration?

Yes, OpenIAM can be considered as an alternative to Saviynt Identity Governance & Administration for Identity Governance and Administration needs. Both tools offer Identity Governance and Administration capabilities, though they may differ in specific features, pricing, and ease of use. Compare their feature sets above to determine which better fits your organization's requirements.

Can OpenIAM and Saviynt Identity Governance & Administration be used together?

Depending on your security architecture, OpenIAM and Saviynt Identity Governance & Administration might complement each other as part of a defense-in-depth strategy. However, as both are Identity Governance and Administration tools, most organizations choose one primary solution. Evaluate your specific needs and consider consulting with security professionals for the best approach.

Related Comparisons

OpenIAM vs 1Password SaaS Manager
OpenIAM vs Abbey Labs
OpenIAM vs Accops HyLabs
Saviynt Identity Governance & Administration vs 1Password SaaS Manager
Saviynt Identity Governance & Administration vs Abbey Labs
Saviynt Identity Governance & Administration vs Accops HyLabs

Explore More Identity Governance and Administration Tools

Discover and compare all identity governance and administration solutions in our comprehensive directory.

Browse Identity Governance and Administration

Looking for a different comparison? Explore our complete tool comparison directory.

Compare Other Tools