Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) is a commercial cloud security posture management tool by Cyble. Kloudle is a commercial cloud security posture management tool by Kloudle. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cloud security posture management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM)
Mid-market and enterprise teams managing sprawl across AWS, Azure, and GCP should pick Cyble Cloud Security Posture Management for its intelligence-backed risk scoring that actually deprioritizes alert fatigue instead of just multiplying it. Agentless deployment across three clouds with real-time asset discovery and automated remediation workflows means your team owns asset inventory and compliance drift detection without hiring DevOps engineers to instrument everything. Skip this if you need deep identity governance or runtime threat detection; Cyble prioritizes the configuration and compliance layer, leaving CIEM and workload protection to adjacent tools.
Startups and SMBs drowning in cloud misconfiguration alerts need Kloudle because its 383-check scanner actually prioritizes by severity instead of burying critical issues in noise. The step-by-step remediation guidance cuts the time between detection and fix, which matters when you're running lean and can't afford a dedicated cloud security engineer. Skip this if you need continuous monitoring for runtime threats or compliance drift detection between scans; Kloudle excels at point-in-time assessment and audit mapping to NIST and CIS, not real-time anomaly hunting.
CSPM solution for multi-cloud visibility, compliance, and misconfiguration mgmt
Cloud security scanner that finds & fixes 383+ misconfigs across major cloud providers.
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Common questions about comparing Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) vs Kloudle for your cloud security posture management needs.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM): CSPM solution for multi-cloud visibility, compliance, and misconfiguration mgmt. built by Cyble. Core capabilities include Real-time cloud asset discovery and inventory across multi-cloud environments, Continuous compliance monitoring against GDPR, HIPAA, PCI-DSS frameworks, Misconfiguration detection for storage buckets, IAM roles, and network rules..
Kloudle: Cloud security scanner that finds & fixes 383+ misconfigs across major cloud providers. built by Kloudle. Core capabilities include Cloud misconfiguration scanning across 383+ security issues, Severity-based misconfiguration prioritization (Critical, High, Medium, Low), Step-by-step misconfiguration remediation knowledge base..
Both serve the Cloud Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) differentiates with Real-time cloud asset discovery and inventory across multi-cloud environments, Continuous compliance monitoring against GDPR, HIPAA, PCI-DSS frameworks, Misconfiguration detection for storage buckets, IAM roles, and network rules. Kloudle differentiates with Cloud misconfiguration scanning across 383+ security issues, Severity-based misconfiguration prioritization (Critical, High, Medium, Low), Step-by-step misconfiguration remediation knowledge base.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) is developed by Cyble. Kloudle is developed by Kloudle. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) integrates with CI/CD pipelines, Cloud APIs, Ticketing systems, SIEM platforms, SOAR platforms. Kloudle integrates with AWS, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, Amazon EKS and 4 more. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) and Kloudle serve similar Cloud Security Posture Management use cases: both are Cloud Security Posture Management tools, both cover Misconfiguration, AWS. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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