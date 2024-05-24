CybersecTools API access is now live!Learn More

Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR

Unified security platform with EPP, EDR, XDR, and MDR capabilities

Endpoint Protection Platform
 Commercial
Integrated EPP/EDR solution for endpoint protection and threat response

Endpoint Protection Platform
 Commercial
Side-by-Side Comparison

Feature
Bitdefender GravityZone Platform
SentinelOne Consolidated EPP / EDR
Pricing Model
Commercial
Commercial
Category
Endpoint Protection Platform
Endpoint Protection Platform
Verified Vendor
Deployment & Fit
Deployment Type
Hybrid
Cloud
Company Size Fit
SMB, Mid-Market, Enterprise
SMB, Mid-Market, Enterprise
Company Information
Company
Bitdefender
PAGO Networks
Headquarters
Bucharest, Bucharest, Romania
Seoul, Seoul, South Korea
Founded, Size & Funding
Use Cases & Capabilities
Cloud Security
EDR
Endpoint Protection
MITRE Attack
Machine Learning
Patch Management
Ransomware Prevention
Threat Intelligence
XDR
AI Powered Security
Behavioral Analysis
Centralized Management
NIST CSF 2.0 Coverage

GV0/6
ID1/3
PR3/5
DE2/2
RS2/4
RC0/2
Total8/22 categories

GV0/6
ID0/3
PR1/5
DE2/2
RS2/4
RC1/2
Total6/22 categories
Core Features

Integrations

Community
Community Votes
0
0
Bookmarks
User Reviews

Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR: Complete 2026 Comparison

Choosing between Bitdefender GravityZone Platform and SentinelOne Consolidated EPP / EDR for your endpoint protection platform needs? This comprehensive comparison analyzes both tools across key dimensions including features, pricing, integrations, and user reviews to help you make an informed decision.

Frequently Asked Questions

What is the difference between Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR?

Bitdefender GravityZone Platform, SentinelOne Consolidated EPP / EDR are all Endpoint Protection Platform solutions. Bitdefender GravityZone Platform Unified security platform with EPP, EDR, XDR, and MDR capabilities. SentinelOne Consolidated EPP / EDR Integrated EPP/EDR solution for endpoint protection and threat response. The main differences lie in their feature sets, pricing models, and integration capabilities.

Which is the best: Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR?

The choice between Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR depends on your specific requirements. Bitdefender GravityZone Platform is a commercial solution, while SentinelOne Consolidated EPP / EDR is a commercial solution. Consider factors like your budget, team size, required integrations, and specific security needs when making your decision.

What are the pricing differences between Bitdefender GravityZone Platform vs SentinelOne Consolidated EPP / EDR?

Bitdefender GravityZone Platform is Commercial, SentinelOne Consolidated EPP / EDR is Commercial. Contact each vendor for detailed pricing information.

Is Bitdefender GravityZone Platform a good alternative to SentinelOne Consolidated EPP / EDR?

Yes, Bitdefender GravityZone Platform can be considered as an alternative to SentinelOne Consolidated EPP / EDR for Endpoint Protection Platform needs. Both tools offer Endpoint Protection Platform capabilities, though they may differ in specific features, pricing, and ease of use. Compare their feature sets above to determine which better fits your organization's requirements.

Can Bitdefender GravityZone Platform and SentinelOne Consolidated EPP / EDR be used together?

Depending on your security architecture, Bitdefender GravityZone Platform and SentinelOne Consolidated EPP / EDR might complement each other as part of a defense-in-depth strategy. However, as both are Endpoint Protection Platform tools, most organizations choose one primary solution. Evaluate your specific needs and consider consulting with security professionals for the best approach.

