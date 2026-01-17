Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aurex™ Business Continuity is a commercial business continuity planning tool by Aurex. Gambit Security Balens is a commercial cloud security posture management tool by Gambit Security. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best business continuity planning fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams that struggle to keep recovery plans current will find real value in Aurex™ Business Continuity's continuous maintenance and centralized resilience cycle management, which actually enforces plan updates instead of letting them rot in a shared drive. The platform maps directly to NIST RC.RP and RC.CO, meaning your incident response playbooks and cross-team coordination channels stay aligned during a real outage. Skip this if you need incident detection or response automation; Aurex assumes your incident management is already locked in and focuses entirely on the recovery half of the equation.
Mid-market and enterprise teams drowning in backup and cloud infrastructure visibility gaps will find immediate value in Gambit Security Balens because it maps dependencies and restore-point health across your entire stack without agents. The platform scores strongly on NIST ID.AM and RC.RP, meaning it surfaces what you actually own and whether you can actually recover from ransomware; that immutability validation catches the backups attackers compromised before you touch them. Skip this if you need heavy detection and threat hunting capabilities; Balens is built for resilience posture and recovery readiness, not for finding active compromise.
Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans
Autonomous cyber resilience platform for cloud, backups, and IaC continuity.
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Common questions about comparing Aurex™ Business Continuity vs Gambit Security Balens for your business continuity planning needs.
Aurex™ Business Continuity: Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans. built by Aurex. Core capabilities include Critical process documentation, Business impact analysis, Business continuity plan development..
Gambit Security Balens: Autonomous cyber resilience platform for cloud, backups, and IaC continuity. built by Gambit Security. Core capabilities include Continuous business application visibility and dependency mapping across cloud, IaC, and backups, AI-Native Cyber Resilience Posture Management (CRPM) scoring, Infrastructure drift detection and live impact mapping..
Both serve the Business Continuity Planning market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aurex™ Business Continuity differentiates with Critical process documentation, Business impact analysis, Business continuity plan development. Gambit Security Balens differentiates with Continuous business application visibility and dependency mapping across cloud, IaC, and backups, AI-Native Cyber Resilience Posture Management (CRPM) scoring, Infrastructure drift detection and live impact mapping.
Aurex™ Business Continuity is developed by Aurex. Gambit Security Balens is developed by Gambit Security. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aurex™ Business Continuity and Gambit Security Balens serve similar Business Continuity Planning use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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