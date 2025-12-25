Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Archer Resilience Management is a commercial business continuity planning tool by Archer. Aurex™ Business Continuity is a commercial business continuity planning tool by Aurex. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best business continuity planning fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Organizations building formal business continuity programs across multiple business units will get the most from Archer Resilience Management because it handles cross-functional coordination and scenario testing at scale, which spreadsheets and point tools cannot. The platform covers the full NIST RC recovery lifecycle, from incident response coordination through plan execution and stakeholder communication, with strong depth in business impact analysis that actually connects continuity planning to risk tolerance decisions. Skip this if your priority is rapid incident detection and response; Archer assumes your detection layer already exists and focuses on the harder problem of coordinated recovery.
Mid-market and enterprise security teams that struggle to keep recovery plans current will find real value in Aurex™ Business Continuity's continuous maintenance and centralized resilience cycle management, which actually enforces plan updates instead of letting them rot in a shared drive. The platform maps directly to NIST RC.RP and RC.CO, meaning your incident response playbooks and cross-team coordination channels stay aligned during a real outage. Skip this if you need incident detection or response automation; Aurex assumes your incident management is already locked in and focuses entirely on the recovery half of the equation.
Business resilience platform for continuity planning and incident management
Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans
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Common questions about comparing Archer Resilience Management vs Aurex™ Business Continuity for your business continuity planning needs.
Archer Resilience Management: Business resilience platform for continuity planning and incident management. built by Archer. Core capabilities include Business impact analysis, Business continuity planning, IT disaster recovery planning..
Aurex™ Business Continuity: Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans. built by Aurex. Core capabilities include Critical process documentation, Business impact analysis, Business continuity plan development..
Both serve the Business Continuity Planning market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Both tools share capabilities in business impact analysis. Archer Resilience Management differentiates with Business continuity planning, IT disaster recovery planning, Incident management. Aurex™ Business Continuity differentiates with Critical process documentation, Business continuity plan development, Scenario testing and evaluation.
Archer Resilience Management is developed by Archer. Aurex™ Business Continuity is developed by Aurex. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Archer Resilience Management and Aurex™ Business Continuity serve similar Business Continuity Planning use cases: both are Business Continuity Planning tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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