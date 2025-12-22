Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aqua Security Vulnerability Management is a commercial vulnerability assessment tool by Aqua Security Software Ltd.. Upwind Cloud Runtime Visibility is a commercial cloud-native application protection platform tool by Upwind. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best vulnerability assessment fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Aqua Security Vulnerability Management
Development and security teams shipping container workloads need Aqua Security Vulnerability Management because it catches vulnerabilities, secrets, and misconfigurations before they reach production, not after. The tool integrates directly into CI/CD pipelines for automated scanning of container images, IaC templates, and serverless functions, with real-time event-based cloud workload monitoring covering the full software supply chain across ID.AM and GV.SC in NIST CSF 2.0. Skip this if your organization runs primarily on VMs or needs runtime behavior monitoring; Aqua is built for the shift-left crowd managing infrastructure-as-code and containerized deployments at scale.
Upwind Cloud Runtime Visibility
Teams managing multi-cloud sprawl across SMB to enterprise scale will benefit most from Upwind Cloud Runtime Visibility because it surfaces exposure paths and blast radius before incidents cascade across your asset graph. The platform covers all four NIST CSF 2.0 functions,asset discovery, risk assessment, continuous monitoring, and resilience,which means you're not bolting together separate tools for inventory and context. Skip this if your priority is vulnerability scanning alone; Upwind prioritizes runtime relationships and risk ranking over raw CVE volume, so traditional vuln-first buyers will feel the tradeoff.
Scans artifacts across SDLC for vulnerabilities, malware, secrets & misconfigs
Cloud security platform with runtime visibility and risk prioritization
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Common questions about comparing Aqua Security Vulnerability Management vs Upwind Cloud Runtime Visibility for your vulnerability assessment needs.
Aqua Security Vulnerability Management: Scans artifacts across SDLC for vulnerabilities, malware, secrets & misconfigs. built by Aqua Security Software Ltd.. Core capabilities include Container image scanning for vulnerabilities and malware, VM image and serverless function scanning, Infrastructure as Code (IaC) template scanning..
Upwind Cloud Runtime Visibility: Cloud security platform with runtime visibility and risk prioritization. built by Upwind. Core capabilities include Complete cloud asset discovery and inventory, Unified asset graph mapping relationships and dependencies, Runtime context-based risk analysis..
Both serve the Vulnerability Assessment market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aqua Security Vulnerability Management differentiates with Container image scanning for vulnerabilities and malware, VM image and serverless function scanning, Infrastructure as Code (IaC) template scanning. Upwind Cloud Runtime Visibility differentiates with Complete cloud asset discovery and inventory, Unified asset graph mapping relationships and dependencies, Runtime context-based risk analysis.
Aqua Security Vulnerability Management is developed by Aqua Security Software Ltd.. Upwind Cloud Runtime Visibility is developed by Upwind. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aqua Security Vulnerability Management and Upwind Cloud Runtime Visibility serve similar Vulnerability Assessment use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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