Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aikido Software Composition Analysis is a commercial software composition analysis tool by Aikido Security. Aqua Software Supply Chain Security is a commercial software supply chain security tool by Aqua Security Software Ltd.. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best software composition analysis fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Aikido Software Composition Analysis
Development teams shipping code fast need Aikido Software Composition Analysis because its reachability analysis cuts false positives by orders of magnitude, letting you fix what actually matters instead of drowning in noise. The tool catches silently patched vulnerabilities and malware in npm packages that standard SCA misses, and automated pull request remediation means your engineers spend minutes on fixes, not hours on triage. Skip this if your organization needs CSPM or infrastructure scanning; Aikido stays disciplined in the SCA lane and doesn't pretend to do everything.
Aqua Software Supply Chain Security
DevOps teams shipping containers at scale need Aqua Software Supply Chain Security for its code-to-runtime traceability, which actually closes the gap between what you scan in the pipeline and what runs in production. The platform covers GV.SC supply chain risk management and continuous monitoring across six major CI/CD platforms, plus it generates signed SBOMs that satisfy compliance requirements without extra tooling. Skip this if your organization runs a handful of applications per year or lacks mature CI/CD automation; the value compounds with deployment velocity, not with static development practices.
SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware
Full lifecycle software supply chain security platform for code integrity
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Common questions about comparing Aikido Software Composition Analysis vs Aqua Software Supply Chain Security for your software composition analysis needs.
Aikido Software Composition Analysis: SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware. built by Aikido Security. Core capabilities include Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests..
Aqua Software Supply Chain Security: Full lifecycle software supply chain security platform for code integrity. built by Aqua Security Software Ltd.. Core capabilities include Source code and container image scanning for vulnerabilities, secrets, malware, and IaC misconfigurations, Open-source dependency analysis with quality and risk grading, CI/CD pipeline security analysis and visibility..
Both serve the Software Composition Analysis market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aikido Software Composition Analysis differentiates with Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests. Aqua Software Supply Chain Security differentiates with Source code and container image scanning for vulnerabilities, secrets, malware, and IaC misconfigurations, Open-source dependency analysis with quality and risk grading, CI/CD pipeline security analysis and visibility.
Aikido Software Composition Analysis is developed by Aikido Security. Aqua Software Supply Chain Security is developed by Aqua Security Software Ltd.. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aikido Software Composition Analysis integrates with GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps, GitLab Self-Managed. Aqua Software Supply Chain Security integrates with GitHub Actions, Bitbucket Pipeline, GitLab CI, Jenkins, CircleCI and 2 more. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Aikido Software Composition Analysis and Aqua Software Supply Chain Security serve similar Software Composition Analysis use cases: both cover SBOM, Supply Chain Security. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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