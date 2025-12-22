Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aikido Software Composition Analysis is a commercial software composition analysis tool by Aikido Security. Apiiro SCA is a commercial software composition analysis tool by Apiiro. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best software composition analysis fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Aikido Software Composition Analysis
Development teams shipping code fast need Aikido Software Composition Analysis because its reachability analysis cuts false positives by orders of magnitude, letting you fix what actually matters instead of drowning in noise. The tool catches silently patched vulnerabilities and malware in npm packages that standard SCA misses, and automated pull request remediation means your engineers spend minutes on fixes, not hours on triage. Skip this if your organization needs CSPM or infrastructure scanning; Aikido stays disciplined in the SCA lane and doesn't pretend to do everything.
Mid-market and enterprise development teams drowning in false positives from generic SCA tools should pick Apiiro SCA for its risk-based prioritization that actually separates exploitable vulnerabilities from noise. The Risk Graph assessment goes beyond CVSS by layering code usage context and internet exposure, cutting triage time by forcing you to fix what matters first. Skip this if your organization needs lightweight compliance scanning without code analysis; Apiiro's depth demands engineering buy-in and won't appeal to teams looking for a checkbox solution.
SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware
Risk-based SCA with deep code analysis and runtime context for OSS security
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Common questions about comparing Aikido Software Composition Analysis vs Apiiro SCA for your software composition analysis needs.
Aikido Software Composition Analysis: SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware. built by Aikido Security. Core capabilities include Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests..
Apiiro SCA: Risk-based SCA with deep code analysis and runtime context for OSS security. built by Apiiro. Core capabilities include Dependency scanning to leaf node including sub-dependencies, Risk-based vulnerability prioritization using Risk Graph, Context analysis for internet exposure and code usage..
Both serve the Software Composition Analysis market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aikido Software Composition Analysis differentiates with Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests. Apiiro SCA differentiates with Dependency scanning to leaf node including sub-dependencies, Risk-based vulnerability prioritization using Risk Graph, Context analysis for internet exposure and code usage.
Aikido Software Composition Analysis is developed by Aikido Security. Apiiro SCA is developed by Apiiro. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aikido Software Composition Analysis and Apiiro SCA serve similar Software Composition Analysis use cases: both are Software Composition Analysis tools, both cover DEVSECOPS, Dependency Scanning. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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