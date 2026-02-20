Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aceiss is a commercial identity governance and administration tool by Aceiss. Exostar Secure Access Manager (SAM) is a commercial access management tool by Exostar. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best identity governance and administration fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams wrestling with shadow access and permission creep will find real value in Aceiss for GitHub, where it monitors repository access patterns continuously rather than waiting for annual reviews. The agent-based approach delivers visibility into unauthorized access attempts and anomalous privilege combinations that rules-based systems miss, directly addressing NIST DE.CM and PR.AA. Skip this if you need broad IAM federation or SSO enforcement across your entire infrastructure; Aceiss is narrowly focused on detecting access anomalies after the fact, not preventing bad access decisions upfront.
Exostar Secure Access Manager (SAM)
Enterprise security teams managing clinical trial ecosystems should use Exostar Secure Access Manager for its purpose-built SSO across 122+ trial applications, eliminating the friction of federated identity management across sponsor and site networks. The platform's automated provisioning workflows combined with real-time audit trails and training compliance tracking directly address FDA and ICH regulatory requirements that generic IAM platforms treat as afterthoughts. Not the right fit for organizations needing broad identity governance across non-clinical workloads; this tool's strength is precisely its narrow specialization in trial access workflows.
Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring.
IAM platform for clinical trial access mgmt with SSO across 122+ apps.
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Common questions about comparing Aceiss vs Exostar Secure Access Manager (SAM) for your identity governance and administration needs.
Aceiss: Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring. built by Aceiss. Core capabilities include Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization..
Exostar Secure Access Manager (SAM): IAM platform for clinical trial access mgmt with SSO across 122+ apps. built by Exostar. Core capabilities include Single Sign-On (SSO) across 122+ clinical trial applications, Delegated administration for sponsor and site teams, Automated rules-based access provisioning workflows..
Both serve the Identity Governance and Administration market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aceiss differentiates with Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization. Exostar Secure Access Manager (SAM) differentiates with Single Sign-On (SSO) across 122+ clinical trial applications, Delegated administration for sponsor and site teams, Automated rules-based access provisioning workflows.
Aceiss is developed by Aceiss. Exostar Secure Access Manager (SAM) is developed by Exostar. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aceiss and Exostar Secure Access Manager (SAM) serve similar Identity Governance and Administration use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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