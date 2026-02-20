Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aceiss is a commercial identity governance and administration tool by Aceiss. BalkanID is a commercial identity governance and administration tool by BalkanID. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best identity governance and administration fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams wrestling with shadow access and permission creep will find real value in Aceiss for GitHub, where it monitors repository access patterns continuously rather than waiting for annual reviews. The agent-based approach delivers visibility into unauthorized access attempts and anomalous privilege combinations that rules-based systems miss, directly addressing NIST DE.CM and PR.AA. Skip this if you need broad IAM federation or SSO enforcement across your entire infrastructure; Aceiss is narrowly focused on detecting access anomalies after the fact, not preventing bad access decisions upfront.
Mid-market and enterprise teams drowning in SaaS entitlements will benefit most from BalkanID's machine learning approach to outlier detection, which surfaces toxic permission combinations that manual access reviews consistently miss. The tool normalizes entitlements across disparate cloud and SaaS systems into a single taxonomy, then flags excessive access patterns without requiring you to pre-define what "excessive" looks like. Skip this if your organization lacks mature HR system integrations or runs primarily on-premises infrastructure; BalkanID assumes clean identity data flowing from your source systems.
Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring.
ML-driven access governance for entitlement visibility & outlier detection.
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Common questions about comparing Aceiss vs BalkanID for your identity governance and administration needs.
Aceiss: Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring. built by Aceiss. Core capabilities include Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization..
BalkanID: ML-driven access governance for entitlement visibility & outlier detection. built by BalkanID. Core capabilities include Entitlement discovery, normalization, and taxonomy attribution across SaaS and public cloud, Proprietary risk engine to identify users with excessive permissions or toxic entitlement combinations, Outlier detection using data science and machine learning..
Both serve the Identity Governance and Administration market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aceiss differentiates with Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization. BalkanID differentiates with Entitlement discovery, normalization, and taxonomy attribution across SaaS and public cloud, Proprietary risk engine to identify users with excessive permissions or toxic entitlement combinations, Outlier detection using data science and machine learning.
Aceiss is developed by Aceiss. BalkanID is developed by BalkanID. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aceiss and BalkanID serve similar Identity Governance and Administration use cases: both are Identity Governance and Administration tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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