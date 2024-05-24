CybersecTools API access is now live!Learn More

OpenIAM vs SailPoint Data Access Security

OpenIAM

OpenIAM

OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

Identity Governance and Administration
 Open Source
SailPoint Data Access Security

SailPoint Data Access Security

Identity-based data access governance for humans and machine identities

Identity Governance and Administration
 Commercial
Side-by-Side Comparison

Feature
OpenIAM
SailPoint Data Access Security
Pricing Model
Free
Commercial
Category
Identity Governance and Administration
Identity Governance and Administration
Deployment & Fit
Deployment Type
Cloud
Company Size Fit
Mid-Market, Enterprise
Company Information
Company
SailPoint
Headquarters
Austin, Texas, United States
Founded, Size & Funding
Use Cases & Capabilities
Integration
IAM
PAM
Identity And Access Management
Access Control
Access Management
Compliance
Data Classification
Data Security
Least Privilege
Monitoring
Risk Assessment
NIST CSF 2.0 Coverage

OpenIAM

GV0/6
ID0/3
PR0/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total0/22 categories

SailPoint Data Access Security

GV0/6
ID1/3
PR2/5
DE1/2
RS0/4
RC0/2
Total4/22 categories
Core Features

Integrations

User Reviews

OpenIAM vs SailPoint Data Access Security: Complete 2026 Comparison

Choosing between OpenIAM and SailPoint Data Access Security for your identity governance and administration needs? This comprehensive comparison analyzes both tools across key dimensions including features, pricing, integrations, and user reviews to help you make an informed decision.

OpenIAM: OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

SailPoint Data Access Security: Identity-based data access governance for humans and machine identities

Frequently Asked Questions

What is the difference between OpenIAM vs SailPoint Data Access Security?

OpenIAM, SailPoint Data Access Security are all Identity Governance and Administration solutions. OpenIAM OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.. SailPoint Data Access Security Identity-based data access governance for humans and machine identities. The main differences lie in their feature sets, pricing models, and integration capabilities.

Which is the best: OpenIAM vs SailPoint Data Access Security?

The choice between OpenIAM vs SailPoint Data Access Security depends on your specific requirements. OpenIAM is free to use, while SailPoint Data Access Security is a commercial solution. Consider factors like your budget, team size, required integrations, and specific security needs when making your decision.

What are the pricing differences between OpenIAM vs SailPoint Data Access Security?

OpenIAM is Free, SailPoint Data Access Security is Commercial. OpenIAM offers a free tier or is completely free to use. Contact each vendor for detailed pricing information.

Is OpenIAM a good alternative to SailPoint Data Access Security?

Yes, OpenIAM can be considered as an alternative to SailPoint Data Access Security for Identity Governance and Administration needs. Both tools offer Identity Governance and Administration capabilities, though they may differ in specific features, pricing, and ease of use. Compare their feature sets above to determine which better fits your organization's requirements.

Can OpenIAM and SailPoint Data Access Security be used together?

Depending on your security architecture, OpenIAM and SailPoint Data Access Security might complement each other as part of a defense-in-depth strategy. However, as both are Identity Governance and Administration tools, most organizations choose one primary solution. Evaluate your specific needs and consider consulting with security professionals for the best approach.

