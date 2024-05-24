CybersecTools API access is now live!Learn More

My1Login User Provisioning vs OpenIAM

My1Login User Provisioning

My1Login User Provisioning

Automates user access provisioning & de-provisioning across apps.

Identity Governance and Administration
 Commercial
OpenIAM

OpenIAM

OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

Identity Governance and Administration
 Open Source
Side-by-Side Comparison

Feature
My1Login User Provisioning
OpenIAM
Pricing Model
Commercial
Free
Category
Identity Governance and Administration
Identity Governance and Administration
Verified Vendor
Deployment & Fit
Deployment Type
Cloud
Company Size Fit
SMB, Mid-Market, Enterprise
Company Information
Company
My1Login
Headquarters
Edinburgh, United Kingdom
Founded, Size & Funding
Get via API
Use Cases & Capabilities
IAM
Identity And Access Management
SSO
Access Management
Access Control
Active Directory
Automation
Least Privilege
Integration
PAM
NIST CSF 2.0 Coverage

My1Login User Provisioning

GV0/6
ID0/3
PR1/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total1/22 categories

OpenIAM

GV0/6
ID0/3
PR0/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total0/22 categories
Core Features

Integrations

Community
Community Votes
0
0
Bookmarks
User Reviews

My1Login User Provisioning vs OpenIAM: Complete 2026 Comparison

Choosing between My1Login User Provisioning and OpenIAM for your identity governance and administration needs? This comprehensive comparison analyzes both tools across key dimensions including features, pricing, integrations, and user reviews to help you make an informed decision.

My1Login User Provisioning: Automates user access provisioning & de-provisioning across apps.

OpenIAM: OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.

Frequently Asked Questions

What is the difference between My1Login User Provisioning vs OpenIAM?

My1Login User Provisioning, OpenIAM are all Identity Governance and Administration solutions. My1Login User Provisioning Automates user access provisioning & de-provisioning across apps.. OpenIAM OpenIAM offers a unified identity governance platform featuring CIAM, MFA, and PAM integration.. The main differences lie in their feature sets, pricing models, and integration capabilities.

Which is the best: My1Login User Provisioning vs OpenIAM?

The choice between My1Login User Provisioning vs OpenIAM depends on your specific requirements. My1Login User Provisioning is a commercial solution, while OpenIAM is free to use. Consider factors like your budget, team size, required integrations, and specific security needs when making your decision.

What are the pricing differences between My1Login User Provisioning vs OpenIAM?

My1Login User Provisioning is Commercial, OpenIAM is Free. OpenIAM offers a free tier or is completely free to use. Contact each vendor for detailed pricing information.

Is My1Login User Provisioning a good alternative to OpenIAM?

Yes, My1Login User Provisioning can be considered as an alternative to OpenIAM for Identity Governance and Administration needs. Both tools offer Identity Governance and Administration capabilities, though they may differ in specific features, pricing, and ease of use. Compare their feature sets above to determine which better fits your organization's requirements.

Can My1Login User Provisioning and OpenIAM be used together?

Depending on your security architecture, My1Login User Provisioning and OpenIAM might complement each other as part of a defense-in-depth strategy. However, as both are Identity Governance and Administration tools, most organizations choose one primary solution. Evaluate your specific needs and consider consulting with security professionals for the best approach.

