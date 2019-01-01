Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Kloudle is a commercial cloud security posture management tool by Kloudle. Orca Security CSPM is a commercial cloud security posture management tool by Orca Security. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cloud security posture management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Startups and SMBs drowning in cloud misconfiguration alerts need Kloudle because its 383-check scanner actually prioritizes by severity instead of burying critical issues in noise. The step-by-step remediation guidance cuts the time between detection and fix, which matters when you're running lean and can't afford a dedicated cloud security engineer. Skip this if you need continuous monitoring for runtime threats or compliance drift detection between scans; Kloudle excels at point-in-time assessment and audit mapping to NIST and CIS, not real-time anomaly hunting.
Mid-market and enterprise teams managing multi-cloud infrastructure will get the most from Orca Security CSPM because its attack path visualization actually tells you which misconfigurations matter instead of burying you in thousands of findings. The 2,500+ controls across AWS, Azure, and GCP paired with AI-generated remediation code means your team can move from detection to fix without translating between tools. Skip this if you need a tightly integrated SIEM or runtime threat detection; Orca excels at the compliance and posture side of the house but doesn't replace behavioral monitoring.
Cloud security scanner that finds & fixes 383+ misconfigs across major cloud providers.
CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt
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Common questions about comparing Kloudle vs Orca Security CSPM for your cloud security posture management needs.
Kloudle: Cloud security scanner that finds & fixes 383+ misconfigs across major cloud providers. built by Kloudle. Core capabilities include Cloud misconfiguration scanning across 383+ security issues, Severity-based misconfiguration prioritization (Critical, High, Medium, Low), Step-by-step misconfiguration remediation knowledge base..
Orca Security CSPM: CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt. built by Orca Security. Core capabilities include Continuous monitoring for cloud misconfigurations and policy violations, 2,500+ configuration controls across 10+ categories, Compliance checking against 150+ regulatory frameworks and industry benchmarks..
Both serve the Cloud Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Kloudle differentiates with Cloud misconfiguration scanning across 383+ security issues, Severity-based misconfiguration prioritization (Critical, High, Medium, Low), Step-by-step misconfiguration remediation knowledge base. Orca Security CSPM differentiates with Continuous monitoring for cloud misconfigurations and policy violations, 2,500+ configuration controls across 10+ categories, Compliance checking against 150+ regulatory frameworks and industry benchmarks.
Kloudle is developed by Kloudle. Orca Security CSPM is developed by Orca Security founded in 2019-01-01T00:00:00.000Z. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Kloudle integrates with AWS, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, Amazon EKS and 4 more. Orca Security CSPM integrates with Jira, Microsoft Teams, Cloudflare, AWS S3, Splunk and 10 more. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Kloudle and Orca Security CSPM serve similar Cloud Security Posture Management use cases: both are Cloud Security Posture Management tools, both cover AWS, Misconfiguration. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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