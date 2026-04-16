Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Artemis is a commercial extended detection and response tool by Artemis Security. Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) is a commercial extended detection and response tool by Confluera. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best extended detection and response fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility)
Security teams managing workloads across AWS, Azure, and GCP simultaneously need Confluera CxDR because its patented Continuous Attack Graph stitches activity across all three clouds and on-premises infrastructure in a single narrative, eliminating the detection blind spots that emerge when you're correlating alerts across separate vendor consoles. The agentless Windows monitoring and container runtime visibility span five major deployment models without requiring invasive agents, which matters when you're operating at scale across hybrid environments. Skip this if your organization is still running primarily on-premises or needs a single platform handling CSPM and vulnerability management alongside detection; Confluera is detection-first and assumes multi-cloud is already your reality.
AI-native SecOps platform for threat detection, investigation & response.
ML-based multi-cloud workload visibility with continuous attack graph tracking.
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Common questions about comparing Artemis vs Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) for your extended detection and response needs.
Artemis: AI-native SecOps platform for threat detection, investigation & response. built by Artemis Security. Core capabilities include AI-generated and continuously tuned environment-specific detections, Autonomous threat investigation and case building across all log sources, Natural language querying of security data without query syntax..
Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility): ML-based multi-cloud workload visibility with continuous attack graph tracking. built by Confluera. Core capabilities include Real-time workload visibility across public cloud and on-premises infrastructure, ML-powered anomaly detection for host and network behaviors, Patented Continuous Attack Graph technology for activity stitching and storyboarding..
Both serve the Extended Detection and Response market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Artemis differentiates with AI-generated and continuously tuned environment-specific detections, Autonomous threat investigation and case building across all log sources, Natural language querying of security data without query syntax. Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) differentiates with Real-time workload visibility across public cloud and on-premises infrastructure, ML-powered anomaly detection for host and network behaviors, Patented Continuous Attack Graph technology for activity stitching and storyboarding.
Artemis is developed by Artemis Security. Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) is developed by Confluera. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Artemis integrates with Cribl, Snowflake, Databricks, AWS S3. Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) integrates with AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Microsoft Windows. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Artemis and Confluera CxDR (Multi-Cloud Visibility) serve similar Extended Detection and Response use cases: both are Extended Detection and Response tools, both cover Anomaly Detection. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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