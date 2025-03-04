Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
archTIS Spirion is a commercial data security posture management tool by Spirion. Matters DSPM is a commercial data security posture management tool by Matters. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in unstructured data across hybrid environments need archTIS Spirion for its 98.5% discovery accuracy and ability to scan both cloud and on-premises systems simultaneously, where most competitors force you to choose. The persistent data labeling and real-time policy enforcement across Microsoft 365 and SharePoint mean you're not just finding sensitive data, you're actually remediating it before exposure happens. Skip this if your organization has minimal cloud footprint or runs primarily on non-Microsoft platforms; the integration depth here is built for enterprises already committed to M365.
Mid-market and enterprise security teams drowning in unclassified data across cloud, on-premises, and SaaS environments should start with Matters DSPM; its real-time sensitive data discovery and automated risk scoring cuts through shadow data faster than manual cataloging ever will. The platform maps to eight compliance frameworks including DORA and ISO/IEC 42001:2023, and its contextual risk engine prioritizes exposure and access patterns rather than static rules alone. Skip this if your organization runs mostly on-premises with minimal SaaS adoption or if you need endpoint DLP enforcement; Matters excels at visibility and prioritization, not at preventing data exfiltration at the boundary.
Sensitive data discovery, classification, and remediation platform
DSPM platform providing real-time sensitive data visibility, risk scoring & remediation.
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Common questions about comparing archTIS Spirion vs Matters DSPM for your data security posture management needs.
archTIS Spirion: Sensitive data discovery, classification, and remediation platform. built by Spirion. Core capabilities include Sensitive data discovery using AnyFind algorithm, Data classification with persistent labeling and visual markers, Automated remediation of vulnerable and overexposed data..
Matters DSPM: DSPM platform providing real-time sensitive data visibility, risk scoring & remediation. built by Matters. Core capabilities include Continuous sensitive data discovery across cloud, on-prem, SaaS, and endpoint environments, Automated asset classification by type, sensitivity, and compliance relevance, Shadow data and orphaned file detection..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
archTIS Spirion differentiates with Sensitive data discovery using AnyFind algorithm, Data classification with persistent labeling and visual markers, Automated remediation of vulnerable and overexposed data. Matters DSPM differentiates with Continuous sensitive data discovery across cloud, on-prem, SaaS, and endpoint environments, Automated asset classification by type, sensitivity, and compliance relevance, Shadow data and orphaned file detection.
archTIS Spirion is developed by Spirion. Matters DSPM is developed by Matters. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
archTIS Spirion and Matters DSPM serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools, both cover Sensitive Data. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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