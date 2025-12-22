Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aqua Security Vulnerability Management is a commercial vulnerability assessment tool by Aqua Security Software Ltd.. Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) is a commercial cloud security posture management tool by Sysdig. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best vulnerability assessment fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Aqua Security Vulnerability Management
Development and security teams shipping container workloads need Aqua Security Vulnerability Management because it catches vulnerabilities, secrets, and misconfigurations before they reach production, not after. The tool integrates directly into CI/CD pipelines for automated scanning of container images, IaC templates, and serverless functions, with real-time event-based cloud workload monitoring covering the full software supply chain across ID.AM and GV.SC in NIST CSF 2.0. Skip this if your organization runs primarily on VMs or needs runtime behavior monitoring; Aqua is built for the shift-left crowd managing infrastructure-as-code and containerized deployments at scale.
Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM)
Mid-market and enterprise security teams managing multi-cloud infrastructure will get the most from Sysdig Cloud Security Posture Management because its graph-based engine connects static misconfigurations to actual runtime behavior, letting you skip the noise of vulnerability scanners and focus on risks that attackers can actually exploit. The platform covers NIST ID.AM and ID.RA effectively through dynamic resource inventory and attack path analysis, though it prioritizes asset visibility and risk assessment over remediation workflows, which remain manual-heavy compared to some competitors. Skip this if you need a lightweight point solution for compliance checkboxes; Sysdig assumes you'll invest time in runtime context and custom risk patterns to justify the cost.
Scans artifacts across SDLC for vulnerabilities, malware, secrets & misconfigs
CSPM solution providing real-time cloud risk visibility and prioritization
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Common questions about comparing Aqua Security Vulnerability Management vs Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) for your vulnerability assessment needs.
Aqua Security Vulnerability Management: Scans artifacts across SDLC for vulnerabilities, malware, secrets & misconfigs. built by Aqua Security Software Ltd.. Core capabilities include Container image scanning for vulnerabilities and malware, VM image and serverless function scanning, Infrastructure as Code (IaC) template scanning..
Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM): CSPM solution providing real-time cloud risk visibility and prioritization. built by Sysdig. Core capabilities include Graph-based data engine connecting cloud services, configurations, identities, and runtime activity, Real-time visibility into active cloud risks, Attack path analysis and visualization..
Both serve the Vulnerability Assessment market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aqua Security Vulnerability Management differentiates with Container image scanning for vulnerabilities and malware, VM image and serverless function scanning, Infrastructure as Code (IaC) template scanning. Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) differentiates with Graph-based data engine connecting cloud services, configurations, identities, and runtime activity, Real-time visibility into active cloud risks, Attack path analysis and visualization.
Aqua Security Vulnerability Management is developed by Aqua Security Software Ltd.. Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) is developed by Sysdig. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aqua Security Vulnerability Management and Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) serve similar Vulnerability Assessment use cases. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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