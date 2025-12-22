Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aikido Software Composition Analysis is a commercial software composition analysis tool by Aikido Security. Safety CLI is a free software composition analysis tool by Safety. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best software composition analysis fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Aikido Software Composition Analysis
Development teams shipping code fast need Aikido Software Composition Analysis because its reachability analysis cuts false positives by orders of magnitude, letting you fix what actually matters instead of drowning in noise. The tool catches silently patched vulnerabilities and malware in npm packages that standard SCA misses, and automated pull request remediation means your engineers spend minutes on fixes, not hours on triage. Skip this if your organization needs CSPM or infrastructure scanning; Aikido stays disciplined in the SCA lane and doesn't pretend to do everything.
Python-focused development teams running CI/CD pipelines need Safety CLI for its expert-verified fix recommendations that actually specify version upgrade paths, not just vulnerability listings. The tool scans across local, CI/CD, and production environments with policy-based configuration, and its proprietary database catches vulnerabilities that public feeds miss. Skip this if your codebase is polyglot and you need to scan Java, JavaScript, and Go dependencies equally; Safety CLI's strength is Python specificity, which becomes a weakness the moment you need language coverage.
SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware
CLI tool for scanning Python dependencies for known vulnerabilities.
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Common questions about comparing Aikido Software Composition Analysis vs Safety CLI for your software composition analysis needs.
Aikido Software Composition Analysis: SCA tool that scans open-source dependencies for vulnerabilities and malware. built by Aikido Security. Core capabilities include Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests..
Safety CLI: CLI tool for scanning Python dependencies for known vulnerabilities. built by Safety. Core capabilities include Python dependency vulnerability scanning, Multi-environment scanning (local, CI/CD, production), Policy-based scan configuration..
Both serve the Software Composition Analysis market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aikido Software Composition Analysis differentiates with Multi-language dependency scanning, Reachability analysis for false positive reduction, Automated vulnerability remediation via pull requests. Safety CLI differentiates with Python dependency vulnerability scanning, Multi-environment scanning (local, CI/CD, production), Policy-based scan configuration.
Aikido Software Composition Analysis is developed by Aikido Security. Safety CLI is developed by Safety. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aikido Software Composition Analysis and Safety CLI serve similar Software Composition Analysis use cases: both are Software Composition Analysis tools, both cover Dependency Scanning, Supply Chain Security, DEVSECOPS. Key differences: Aikido Software Composition Analysis is Commercial while Safety CLI is Free. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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