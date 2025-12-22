Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Aikido Infrastructure as Code (IaC) is a commercial static application security testing tool by Aikido Security. Mobb For DevSecOps is a commercial static application security testing tool by Mobb. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best static application security testing fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Aikido Infrastructure as Code (IaC)
Teams deploying Terraform, CloudFormation, or Helm at scale will find real value in Aikido Infrastructure as Code's AI-powered autofix that actually closes misconfigurations before they hit production, not just flags them. The platform catches IMDSv1 SSRF vulnerabilities and pre-deployment configuration drift across CI/CD pipelines, directly strengthening PR.PS and PR.IR controls where most organizations leak risk. Skip this if you need post-deployment runtime detection or multi-cloud CSPM breadth; Aikido is deliberately shift-left focused, which makes it sharp for preventing infrastructure mistakes but shallow for runtime anomalies.
Development teams drowning in SAST findings will see immediate payoff from Mobb For DevSecOps because it actually closes vulnerabilities instead of just flagging them, turning security remediation into a CI/CD automation problem rather than a backlog problem. The tool generates and submits pull requests with fixes automatically, which cuts Mean Time To Remediate from weeks to hours on common vulnerability patterns. Skip this if your team needs deep manual control over every remediation decision or if you're still evaluating whether to adopt SAST at all; Mobb assumes you've already decided scanning is non-negotiable and want the friction removed.
IaC scanner for Terraform, CloudFormation, and Helm misconfigurations
AI-driven automated vulnerability remediation for DevSecOps workflows
