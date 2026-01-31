Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
1touch.io Kontxtual™ is a commercial data security posture management tool by 1touch.io. Sentra Accurate Data Discovery & Classification is a commercial data security posture management tool by Sentra. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Enterprise and mid-market security teams drowning in data sprawl across cloud, SaaS, and on-premises systems need Kontxtual because its AI classification hits 98.6% accuracy on what data actually exists and where it lives, which most discovery tools botch. The multidimensional data graph maps relationships between data, identities, and policies in ways that turn discovery into actionable governance, and automated enforcement for GDPR and HIPAA frameworks cuts the manual compliance work most teams still do. Skip this if your organization runs primarily on a single cloud platform with minimal SaaS adoption; you'll overpay for breadth you don't need.
Sentra Accurate Data Discovery & Classification
Mid-market and enterprise teams buried under shadow data across multiple clouds need Sentra Accurate Data Discovery & Classification because its proprietary LLM classifies unstructured data with >95% accuracy, eliminating the false positives that tank adoption of weaker rule-based classifiers. The agentless architecture works across AWS, Azure, GCP, and Snowflake without slowing cloud operations, and continuous monitoring actually catches exfiltration attempts instead of just cataloging what you already know exists. Skip this if your primary need is access governance; Sentra's strength is finding and classifying hidden data, not orchestrating least-privilege controls across identity systems.
AI-first data intelligence platform for unified visibility & control
AI-based data discovery & classification platform for cloud environments
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Common questions about comparing 1touch.io Kontxtual™ vs Sentra Accurate Data Discovery & Classification for your data security posture management needs.
1touch.io Kontxtual™: AI-first data intelligence platform for unified visibility & control. built by 1touch.io. Core capabilities include Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks..
Sentra Accurate Data Discovery & Classification: AI-based data discovery & classification platform for cloud environments. built by Sentra. Core capabilities include Agentless cloud-native data discovery across IaaS, PaaS, SaaS, and on-premises, AI-based data classification using proprietary LLMs with >95% accuracy, Automated classification of structured and unstructured data including PII, PCI, PHI..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
1touch.io Kontxtual™ differentiates with Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks. Sentra Accurate Data Discovery & Classification differentiates with Agentless cloud-native data discovery across IaaS, PaaS, SaaS, and on-premises, AI-based data classification using proprietary LLMs with >95% accuracy, Automated classification of structured and unstructured data including PII, PCI, PHI.
1touch.io Kontxtual™ is developed by 1touch.io. Sentra Accurate Data Discovery & Classification is developed by Sentra. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
1touch.io Kontxtual™ and Sentra Accurate Data Discovery & Classification serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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