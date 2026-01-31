Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
1touch.io Kontxtual™ is a commercial data security posture management tool by 1touch.io. Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) is a commercial data security posture management tool by Netwrix. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Enterprise and mid-market security teams drowning in data sprawl across cloud, SaaS, and on-premises systems need Kontxtual because its AI classification hits 98.6% accuracy on what data actually exists and where it lives, which most discovery tools botch. The multidimensional data graph maps relationships between data, identities, and policies in ways that turn discovery into actionable governance, and automated enforcement for GDPR and HIPAA frameworks cuts the manual compliance work most teams still do. Skip this if your organization runs primarily on a single cloud platform with minimal SaaS adoption; you'll overpay for breadth you don't need.
Netwrix Data Security Posture Management (DSPM)
Mid-market and enterprise security teams drowning in data discovery backlogs will move fastest with Netwrix Data Security Posture Management because its classification engine cuts through noise without requiring manual tagging across cloud and on-premises repos. The platform maps to NIST ID.AM and PR.DS directly, meaning you get asset inventory and data security controls in the same workflow rather than bolting tools together. Skip this if your priority is behavioral threat hunting; Netwrix leans hard into posture assessment and compliance risk, not anomaly detection.
AI-first data intelligence platform for unified visibility & control
DSPM solution for discovering, protecting sensitive data & managing compliance
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Common questions about comparing 1touch.io Kontxtual™ vs Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) for your data security posture management needs.
1touch.io Kontxtual™: AI-first data intelligence platform for unified visibility & control. built by 1touch.io. Core capabilities include Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks..
Netwrix Data Security Posture Management (DSPM): DSPM solution for discovering, protecting sensitive data & managing compliance. built by Netwrix. Core capabilities include Sensitive data discovery and location identification, Data classification capabilities, Compliance risk assessment and prioritization..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
1touch.io Kontxtual™ differentiates with Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks. Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) differentiates with Sensitive data discovery and location identification, Data classification capabilities, Compliance risk assessment and prioritization.
1touch.io Kontxtual™ is developed by 1touch.io. Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) is developed by Netwrix. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
1touch.io Kontxtual™ and Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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