Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
1touch.io Kontxtual™ is a commercial data security posture management tool by 1touch.io. Cyera Unified AI Data Security Platform is a commercial data security posture management tool by Cyera. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Enterprise and mid-market security teams drowning in data sprawl across cloud, SaaS, and on-premises systems need Kontxtual because its AI classification hits 98.6% accuracy on what data actually exists and where it lives, which most discovery tools botch. The multidimensional data graph maps relationships between data, identities, and policies in ways that turn discovery into actionable governance, and automated enforcement for GDPR and HIPAA frameworks cuts the manual compliance work most teams still do. Skip this if your organization runs primarily on a single cloud platform with minimal SaaS adoption; you'll overpay for breadth you don't need.
Cyera Unified AI Data Security Platform
Enterprise security teams drowning in data sprawl across multiple clouds need Cyera Unified AI Data Security Platform to stop treating data discovery and identity access as separate problems; it maps who has access to what data in real time, which kills the root cause of most breaches faster than bolt-on DLP alone. The platform covers five NIST CSF 2.0 functions including continuous monitoring and identity controls, and handles AWS, Azure, and GCP without requiring separate agents per cloud. Skip this if your organization hasn't catalogued sensitive data yet or prefers point solutions; Cyera assumes you're ready to operationalize findings at scale.
AI-first data intelligence platform for unified visibility & control
Unified AI data security platform for DSPM, IAM, and DLP capabilities
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Common questions about comparing 1touch.io Kontxtual™ vs Cyera Unified AI Data Security Platform for your data security posture management needs.
1touch.io Kontxtual™: AI-first data intelligence platform for unified visibility & control. built by 1touch.io. Core capabilities include Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks..
Cyera Unified AI Data Security Platform: Unified AI data security platform for DSPM, IAM, and DLP capabilities. built by Cyera. Core capabilities include Continuous data discovery across environments, AI-powered data classification, Sensitive data identification and context..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
1touch.io Kontxtual™ differentiates with Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks. Cyera Unified AI Data Security Platform differentiates with Continuous data discovery across environments, AI-powered data classification, Sensitive data identification and context.
1touch.io Kontxtual™ is developed by 1touch.io. Cyera Unified AI Data Security Platform is developed by Cyera. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
1touch.io Kontxtual™ and Cyera Unified AI Data Security Platform serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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