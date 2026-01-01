Risk Cognizance Cloud Monitoring as a Service Logo

Cloud monitoring and assessment service for security and compliance

Risk Cognizance Cloud Monitoring as a Service Description

Risk Cognizance Cloud Monitoring as a Service (CMaaS) and Cloud Assessment is a managed service that provides monitoring and evaluation capabilities for cloud environments. The service offers real-time visibility into cloud infrastructure health, performance, and security. The monitoring component provides continuous tracking of cloud resources, applications, and services. It includes performance optimization capabilities to identify bottlenecks and reduce costs, security monitoring for configuration issues and vulnerabilities, and compliance tracking for regulatory requirements. The service delivers automated alerts and notifications for critical issues and anomalies, along with detailed reporting on cloud performance, usage, and security metrics. The assessment component evaluates cloud environments to identify security gaps, compliance risks, and optimization opportunities. It includes security and risk assessments for vulnerabilities and compliance gaps, cost optimization analysis to identify savings opportunities, cloud readiness evaluations, architecture reviews against best practices, compliance and governance reviews, and migration planning guidance. The service is designed to help organizations manage cloud security configurations, detect unauthorized access, track compliance with regulatory requirements, and optimize resource usage. It provides reporting capabilities to support decision-making and continuous improvement of cloud environments.

Risk Cognizance Cloud Monitoring as a Service is Cloud monitoring and assessment service for security and compliance developed by Risk Cognizance. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with Cloud Compliance, Cloud Security, Compliance.

